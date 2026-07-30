부실 용접에 검사 소홀… 4명 숨진 광주도서관 붕괴도 '인재'

지난해 말 4명의 사망자를 낸 광주대표도서관 붕괴사고는 부실 용접과 검사 소홀 등이 맞물려 일어난 인재로 조사됐다.

광주경찰청 광주대표도서관 공사현장 붕괴사고 수사본부 등 유관기관이 2025년 12월 16일 오후 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 1차 합동 감식을 벌이고 있다. 뉴시스

국토교통부는 30일 이 같은 내용이 담긴 건설사고조사위원회의 ‘광주대표도서관 붕괴 사고 조사 결과’를 발표했다.



앞서 지난해 12월11일 광주 서구 치평동 도서관 신축 현장에서 옥상층콘크리트 타설 작업 중 트러스 구조물의 용접 접합부가 파단되면서 지붕층과 1층 바닥면 전체가 무너져 내려 작업자 4명이 숨졌다.



사고조사위는 산·학·연 전문가 11명으로 구성돼 수차례 현장조사와 관계자 청문, 품질시험, 비파괴검사, 정밀 구조해석 등을 거쳐 사고 원인을 조사했다.

최병정 국토교통부 건설사고조사위원장이 30일 세종시 정부세종청사에서 광주대표도서관 붕괴사고 조사 결과를 발표하고 있다. 뉴시스

조사 결과 용접 과정 전반에 문제가 있었던 것으로 드러났다. 철근 등 이물질을 무단 투입하는 등 부실시공이 심각해 사고의 직접적 원인이 됐다. 올바른 용접 방법을 안내하는 시공상세도 작성·검토가 미흡했고, 시공 후 용접부 검사도 제대로 하지 않는 등 현장감리도 부실했다. 현장 요구기량이 검증되지 않은 용접사를 투입하기도 했다. 시공된 용접 접합부의 강도가 설계 강도의 22~31% 수준에 불과했던 이유다. 그 결과, 공사가 진행될수록 건축물의 자중(건축물 자체 무게)이 늘어났지만 취약해진 용접 접합부가 견디지 못해 무너진 것으로 파악됐다. 최병정 사조위 위원장은 “용접 물량을 줄이고 공사기간을 단축하려는 의도가 있었을 것으로 보이나, 구체적 경위는 외부 수사기관의 조사가 필요하다”고 말했다.



국토부는 시공사와 건설사업관리자의 영업정지 처분을 추진하는 한편, 경찰·고용노동부와 조사결과를 공유해 형사처벌 절차를 지원할 방침이다.

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