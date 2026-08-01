AI가 뒤흔드는 인간의 생각과 창조성

멸종 위기의 사고/에릭 사댕/이선주 옮김/헤이북스/2만3000원

생성형 AI는 이제 글쓰기와 번역, 예술 창작, 교육 등 거의 모든 지적 영역으로 빠르게 확산하고 있다. 프랑스 철학자 에릭 사댕은 ‘멸종 위기의 사고’에서 인간이 사고와 창조의 기능을 AI에 점차 위임하는 현실을 현대 문명의 심각한 위기로 진단한다.



저자는 2025년 2월 프랑스 파리에서 열린 ‘AI 세계 정상회의’와 같은 시기 인근에서 개최된 ‘AI 반정상회의’를 출발점으로 삼는다. 번역가, 기자, 교사, 배우, 성우 등 생성형 AI의 영향을 직접 체감하는 현장 전문가들은 AI가 업무를 돕기는커녕 전문성과 노동의 가치를 약화하고 있다고 증언한다. 특히 번역가들은 AI가 초벌 번역한 원고를 처음부터 다시 손봐야 하는 경우가 적지 않은데도 원고료는 줄고 마감은 더욱 촉박해졌다고 토로한다.

에릭 사댕/이선주 옮김/헤이북스/2만3000원

저자는 이러한 문제가 번역 분야에만 그치지 않는다고 지적한다. 교육에서는 학생들이 스스로 사고하기보다 AI가 제시한 답을 그대로 받아들이고, 언론은 정확성보다 속도를 우선하며, 문화예술계에서는 뛰어난 작품조차 “AI가 만든 것이 아닌가”라는 의심을 먼저 받는다. 저자는 이를 ‘일반화된 불신의 시대’라고 규정하며, 인간의 창조성이 점차 설 자리를 잃고 있다고 우려한다.



책은 사고하는 즐거움과 창조하는 기쁨은 인간다움의 마지막 보루이며, 이를 보호하는 것은 개인이 아닌 공동체 전체의 책임이라는 메시지를 전한다.

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