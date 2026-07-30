방사청, 30일부터 ‘국방과학기술 대제전’ 개최…전시·체험·학술대회 한자리에

방위사업청이 30일부터 오는 8월 1일까지 서울 양재 aT센터에서 ‘제9회 국방과학기술 대제전’을 개최한다.

“국가를 지키는 기술, 경제를 이끄는 기술”을 주제로 열리는 이번 행사에는 K-방산 핵심 기술 개발 성과 전시를 비롯해 아이디어 공모전, 창업경진대회, 전문 학술대회, 가족 체험행사 등이 마련됐다.

30일 서울 양재 aT센터에서 개최된 제9회 국방과학기술 대제전에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 방위사업청 제공

전시장에서는 핵심기술개발 성과물과 민·군기술협력사업 결과물이 선보이며, 방학을 맞은 학생과 가족을 위해 △무기체계 조립블록 만들기 △무선조종(RC) 전차 조종체험 △나만의 무기체계 키링 제작 △K-무기체계 모형제작 등 체험 프로그램도 운영된다.

‘국방기술을 활용한 창업경진대회’에는 중소기업인·예비창업자·대학(원)생이 참여해 사업화 아이디어를 겨루고, ‘아이디어 공모전’에서는 초·중·고·대학생과 시민들이 영상·그림으로 표현한 국방과학기술 창작물을 선보인다.

7월 31일에는 방사청이 국방기술진흥연구소와 함께 ‘국방핵심기술 기획·성과 학술대회’를 열어 국방 인공지능(AI) 전환과 드론·대드론 등 첨단무기체계 연구성과를 공유한다.

8월 1일에는 이세환 전문기자와 채승병 박사가 참여하는 ‘국방과학기술 특강’을 통해 급변하는 전쟁 양상과 AI 대전환 속 국방과학기술의 의미와 과제를 풀어낸다.

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