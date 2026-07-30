'멱살논란' 권영진, 의총서 사과…"자숙하고 당에 보탬 될 것"

'멱살 논란'으로 윤리위에서 징계 절차가 개시된 국민의힘 권영진 의원이 30일 의원총회에서 동료 의원들에게 사과했다.



권 의원은 최근 후반기 국회 상임위원회 배분 기준에 문제를 제기하며 정점식 원내대표를 찾아가 고성으로 항의하고 정점식 원내대표와 송언석 전 원내대표의 멱살을 잡는 등 물의를 빚어 윤리위에 제소됐고, 최근 징계 절차가 개시됐다.

후반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하며 '멱살 논란'을 일으킨 국민의힘 권영진 의원이 30일 국회에서 열린 의원총회에서 의원들과 인사하고 있다. 연합뉴스

권 의원은 비공개 의총 때 단상 앞으로 나와 "그날의 일은 변명의 여지 없이 저의 불찰이고 잘못이었다"며 "거듭 두 분께 다시 한 번 머리 숙여 사과의 말씀을 드린다"고 말했다고 의원실이 밝혔다.



이어 "(멱살을 잡은 일이) 밖으로 알려지면서 충격과 실망을 느끼셨을 선배, 동료 의원님들 한 분 한 분께도 정말 죄송하다"며 "어려운 가운데서도 당을 굳건히 지키면서 지지해주고 계시는 당원 동지들과 국민들께도 참으로 송구하다는 말씀을 드린다"고 말했다.



권 의원은 또 "27년 동안 단 한 번도 이 당을 떠나지 않고 영욕의 세월을 함께 해왔다"며 "국민의힘은 제게 있어 잠시 머물렀다 가는 쉼터가 아니라 제 정치의 둥지이고 어쩌면 제 인생의 전부"라고 언급했다.



그러면서 "지난 일주일은 세상으로부터 받는 조롱과 비난이 주는 아픔보다 스스로 느끼는 부끄러움과 자책의 아픔이 저를 더 힘들게 하는 시간이었다"며 "자숙하면서 국민과 당에 보탬이 되는 정치에 매진하겠다는 다짐을 드린다"고 강조했다.



권 의원은 또 윤리위 징계 절차가 개시된 데 대해선 "징계 절차에 성실히 임하고 결과를 차분히 기다리겠다"며 "제 징계 문제가 의원들 간에 갈등과 분열의 요소가 되지 않기를 간절히 바란다"고 밝혔다.



권 의원 발언 후 이와 관련해 다른 의원들의 별도 발언은 없었던 것으로 전해졌다.



권 의원은 이후 여당의 형사소송법 개정안 처리 강행에 대한 당의 규탄대회 후 함께 멱살이 잡혔던 송 전 원내대표도 찾아가 재차 사과했고, 이에 송 전 원내대표도 고개를 90도로 숙여 인사했다.

<연합>

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