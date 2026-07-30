'강북구 오피스텔 살인' 50대 구속…"증거인멸·도망 염려"

서울 강북구 오피스텔에서 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 구속됐다.



서울북부지법 박사랑 영장전담 부장판사는 이날 살인 혐의로 구속영장이 청구된 A씨에 대해 "증거 인멸과 도망할 염려가 있다"며 영장을 발부했다.

서울북부지방법원. 연합뉴스TV 제공



A씨는 이날 오전 예정된 구속 전 피의자 심문 출석은 포기했다.



A씨는 지난 28일 새벽 서울 강북구 수유동 오피스텔에서 50대 여성에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의로 긴급체포됐다.



사건 현장에서는 마약류로 추정되는 물질도 발견됐다.



이후 A씨를 대상으로 시행한 간이시약 검사에서 대마·필로폰 양성 반응이 나와 경찰은 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰했다.



A씨는 경찰 조사에서 마약 투약 사실 자체는 인정하면서도 투약 일시나 장소 등에 관해서는 입을 다문 것으로 알려졌다.



살인 혐의에 관해서도 일체 진술을 거부하고 있다.



현재까지 A씨와 숨진 피해자는 가족이나 동거 관계는 아닌 것으로 파악됐다.



경찰은 휴대전화 포렌식 등을 통해 A씨와 피해자와의 관계, 범행 동기 등을 밝힐 방침이다.

<연합>

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