평택·동두천도 수시간 '투표자 0'…경기도 전역서 통계조작 정황

투표자 수를 오입력한 뒤 이를 은폐하기 위해 다른 시간대 투표자 수를 허위로 기재하는 '투표 통계 조작' 의심 정황이 경기도 각지에서 나타난 것으로 확인됐다.



이들 투표소는 특정 시간대 투표자 수가 급증한 뒤 이후 수 시간 동안 투표자 수가 '0명'으로 기재되는 등 비정상적인 추이를 나타냈다.

국민의힘 주진우 의원실로부터 제공받은 '6·3 지방선거 경기도 관내 투표소별 투표자 수 및 투표율' 자료를 직접 분석한 결과 선관위가 오입력이 있었다고 밝힌 김포·의왕 외에도 투표자 수 조작·허위 입력이 의심되는 투표소가 다수 확인됐다. 사진은 과천 중앙선거관리위원회의 모습. 연합뉴스

30일 연합뉴스가 국민의힘 주진우 의원실로부터 제공받은 '6·3 지방선거 경기도 관내 투표소별 투표자 수 및 투표율' 자료를 직접 분석한 결과 선관위가 오입력이 있었다고 밝힌 김포·의왕 외에도 투표자 수 조작·허위 입력이 의심되는 투표소가 다수 확인됐다.



구체적으로 살펴보면 경기도 평택시 신평동 제4투표소의 경우 오전 9시까지 772명이던 누적 투표자 수가 10시 1천320명으로 1시간 만에 548명 급증했다.



그러나 이후 5시간이 더 지난 오후 3시까지 누적 투표자 수는 1천320명으로 전혀 증가하지 않았다. 투표가 몰리는 점심시간을 지나는 내내 투표자 수가 '0'으로 기록된 것이다.



동두천 상패동 제1투표소에서도 비슷한 수치 변화가 확인됐다.



이 투표소의 누적 투표자 수는 12시 525명에서 오후 1시 784명으로 259명 늘었다.



그러나 이후 이 투표소의 투표자 수는 오후 4시까지 한 명도 늘지 않고 784명에서 멈춰 섰다.



이처럼 특정 시간대 투표자 수가 급증한 뒤 수 시간 동안 투표자 수가 전혀 늘지 않거나 급감하는 패턴은 구리시 수택동, 여주 강천면, 성남 상대원, 안산 이동, 고양 고양동 등에서 각지에서 확인됐다.



다른 투표소의 투표자 수가 비교적 일정한 증가 추세를 보이는 것을 고려하면, 투표자 수 오입력 후 '숫자 맞추기' 방식의 조작을 벌인 것으로 의심되는 대목이다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사 중인 검·경 합동수사본부 관계자들이 지난 23일 오후 경기 과천시 중앙선거관리위원회에 대한 압수수색을 마친뒤 압수상자를 들고 나서고 있다. 공동취재

국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)는 앞서 투표용지 부족 사태를 수사하는 과정에서 중앙선관위 관계자가 경기 김포 지역 선관위 실무자와 투표자 수 통계 조작을 모의한 대화 메신저 내용을 확인하고 압수수색에 나섰다.



압수수색 대상에 포함되지는 않았지만, 경기 의왕과 충북 진천에서도 조작이 벌어진 정황을 포착했다.



논란이 불거지자 선관위는 국정조사특별위원회에 제출한 설명자료에서 해당 지역들에 투표자 수 오입력이 있어 투표소별 수치를 조정하는 방식으로 오입력을 처리했다고 해명했다.



그러면서 "특정 투표소의 시간대별 투표자 수에 입력 착오가 있더라도, 투표자 수 자체가 투표소별 입력·집계 시점에 따라 오차가 발생할 수 있는 잠정수치이므로 오류가 있다고 보기 어렵다"고 강조했다.



선거 당일 투표자 수는 집계 방식과 시점에 따라 일부 오차가 발생할 수 있으며, 투표율 추이를 안내하기 위한 '잠정 통계'에 불과해 큰 의미가 없다는 주장이다.



수정 절차에 대해서도 "읍·면·동에서 입력한 투표소별 투표자 수는 구·시·군 단위 보고를 위한 잠정자료이므로 별도 승인 없이 수정이 가능하다"고 설명했다.

지난 29일 과천 중앙선거관리위원회의 모습.연합뉴스

그러나 이는 선관위가 직접 발행해 배포한 '종합관리지침'에 담긴 내용과는 맞지 않는 해명이다.



선관위는 6·3 지방선거를 앞두고 발간한 제9회 전국동시지방선거 종합관리지침에서 "선거관리시스템에 입력한 내용은 국민에 공개되므로 전임 직원이 철저히 확인하라"고 강조했다.



또 "입력 내용에 대한 수정이 필요한 경우에는 그 사유를 구체적으로 기재하고, 시도 위원회는 수정 사유에 해당하는지 여부를 명확하게 확인해 수정 허용 여부를 결정해야 한다"고 명시했다.



지역별 투표율은 선거 당일 후보들의 '막판 유세' 장소를 결정하는 중요 참고 지표로도 활용된다.



유권자들도 선거 당일 투표율을 참고해 투표 여부를 결정하는 경우가 많다.



합수본은 투표 통계 조작 사태와 관련해 전날 경기도 선관위 관계자를 피의자 신분으로 불러 조사했다.



이 관계자는 조사에서 투표 조작 방법과 구체적인 수치가 담긴 엑셀 파일을 중앙선관위 관계자로부터 받아 전달한 사실이 있으나, 이외 내용은 기억나지 않는다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



합수본은 선관위가 발표한 세 지역 외에서도 투표자 수 통계 조작 행위가 광범위하게 벌어졌을 가능성을 염두에 두고 관련 수사를 이어갈 방침이다.



이번 지방선거 이전 치러진 선거에서도 이와 같은 조작이 발생했는지도 수사선상에 오를 것으로 예상된다.

<연합>

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