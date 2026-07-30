'횡령 집유' 황정음, SNS 활동 재개…"정말 오랜만에 인사"

배우 황정음이 횡령 사건 이후 소셜미디어 활동을 재개했다.

황정음은 30일 자신의 소셜미디어에 사진을 올리고 "안녕하세요. 정음이에요. 정말 오랜만에 인사드려요"라고 적었다.

배우 황정음이 횡령 사건 이후 소셜미디어 활동을 재개했다. 인스타그램 캡처

이어 "그동안 감사한 마음으로 하루하루 보내며 새로운 모습도 차근차근 준비하고 있었습니다"라며 "많이 지켜봐 주시고, 따뜻한 응원도 함께 보내주시면 정말 감사하겠습니다. 늘 감사해유"라고 밝혔다.

공개된 사진에는 민소매 차림으로 카메라를 바라보는 황정음의 모습이 담겼다.

황정음은 2022년 자신이 지분 100%를 보유한 기획사 훈민정음엔터테인먼트의 자금 43억4000여만원을 횡령한 혐의로 기소됐다.

그는 기획사 자금 가운데 약 42억원을 가상자산에 투자한 혐의 등을 인정했다. 법원은 지난해 9월 황정음에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다. 황정음과 검찰이 모두 항소하지 않으면서 판결은 확정됐다.

황정음은 재판 과정에서 공소사실을 모두 인정했으며, 지난해 5∼6월 횡령 금액을 전액 변제했다.

그는 약 1년간 활동을 자제한 뒤 지난 5월 개인 유튜브 채널을 열고 활동을 재개했다.

<뉴시스>

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