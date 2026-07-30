임실군, 주인 구한 '충견 오수개' 천연기념물 지정 추진

전북 임실군은 충견 설화를 간직한 토종견 '오수개'의 천연기념물 지정을 추진한다고 30일 밝혔다.



군은 최근 오수 반려누리에서 오수개 천연기념물 지정 신청자료 검토보고회를 개최하고, 지정 신청 자료의 종합 점검과 추진 방향을 논의했다.

오수개 연합뉴스

고려시대 문헌 '보한집'에 기록된 주인을 구한 충견 설화의 주인공인 오수개는 오랜 역사성과 문화적 상징성을 지닌 토종견이다.



2024년 UN FAO(국제연합식량농업기구) 세계가축다양성정보시스템(DAD-IS)에 정식 등재돼 국제적으로도 독자성을 공인받았다.



군은 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따라 오수개의 천연기념물 지정을 추진해 국가 차원의 체계적인 보존과 미래세대 계승을 도모할 방침이다.



보고회에서는 국가유산청 심의에 대비해 역사적 배경과 사육·보존 현황 등 평가 항목의 자료 신뢰성을 높이고, 전문가 의견을 보강하기 위한 방안이 논의됐다.



군은 보완 사항을 반영해 신청서를 제출하고 현장 조사와 심의 등 후속 절차에 총력을 기울일 계획이다.



한득수 군수는 "천년의 충견 설화를 간직한 오수개의 가치를 국가적으로 인정받는 중요한 과정"이라며 "신청자료 보완과 현장실사 준비에 만전을 기해 좋은 열매를 맺겠다"고 말했다.

<연합>

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