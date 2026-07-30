김준호·김지민, 결혼 1년 만에 부모 된다…"시험관 한번에 임신"

사진=SBS 화면 캡처, 김지민 SNS

코미디언 김준호(50)와 김지민(42) 부부가 부모가 된다.

김지민은 30일 자신의 인스타그램을 통해 임신테스트기와 초음파 사진을 공개하며 임신 소식을 직접 전했다.

김지민은 “2025년 우리는 영원한 둘이 되었고, 2026년에는 꿈꾸던 셋이 되었다”며 “자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었다”고 벅찬 마음을 드러냈다.

이어 “무리하지 말고 조급해하지 말자며 늘 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관 시술이었다”며 “정말 고맙게도 이날만을 기다린 듯 두룹이(태명)가 한 번에 찾아와 줬다”고 밝혔다.

김지민은 시험관 시술에 앞서 약 두 달 동안 건강을 회복하는 데 집중했다며 “제 몸부터 건강하게 만드는 데 집중해 주신 선생님들 덕분에 처음으로 제 몸을 돌보는 시간을 가질 수 있었다”며 “그 시간을 보내며 ‘나도 엄마가 정말 간절히 바라고 기다렸던 소중한 아이였을 텐데’라는 생각이 들었다. 감사하고 반성하는 마음으로 더 노력했다”고 회상했다.

그러면서 “그렇게 찾아와 준 우리 두룹이 덕분에 안정기를 지나 드디어 소식을 전하게 됐다”며 “그동안 많은 분이 물어봐 주셨는데 비밀을 지킬 수 있었던 것도 두룹이 덕분이다. 이제는 저희 둘과 반려견 느낌, 나리, 그리고 두룹이까지 세상을 다 가진 기분”이라고 행복한 심경을 전했다.

소속사 제이디비엔터테인먼트 역시 이날 “김지민이 현재 임신 12주 차이며 내년 초 출산을 앞두고 있다”고 밝혔다. 출산 예정 시기는 내년 2월로 알려졌다.

김준호와 김지민은 KBS 공채 코미디언 선후배로 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 2022년 4월 공개 열애를 시작했다. 이후 지난해 7월 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올렸으며, 결혼 1년 만에 첫 아이를 품게 됐다.

특히 두 사람은 최근 방송을 통해 2세를 위해 시험관 시술을 준비하는 과정을 솔직하게 공개해 많은 응원을 받아왔다. 이번 임신 소식이 전해지면서 동료 연예인들과 팬들의 축하가 이어지고 있다.

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