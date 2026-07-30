리센느 원이 ‘무섭노’ 2차 가해 논란에…‘돈선태’ 제작진 “깊이 반성”

유튜브 콘텐츠 ‘돈선태 성공시대’ 제작진이 그룹 리센느 멤버 원이의 ‘무섭노’ 논란을 다시 언급한 영상으로 2차 가해 논란이 불거진 데 대해 공식 사과했다.

제작진은 30일 “지난 선공개 영상의 썸네일, 제목, 해시태그 등으로 인해 많은 분들께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “콘텐츠를 제작하는 과정에서 더욱 신중했어야 했다는 점을 깊이 반성하고 있다”며 “이번 일을 계기로 더욱 신중하고 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠다”고 말했다.

그러면서 “불편을 드린 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드리며, 특히 리센느와 김선태 님께 죄송한 마음을 전한다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’에 공개된 리센느 출연 영상 썸네일. 온라인 커뮤니티 캡처

논란은 지난 29일 유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’에 공개된 ‘돈선태 성공시대’ 선공개 영상에서 시작됐다. 영상에는 리센느 원이와 미나미가 게스트로 출연했고, 진행을 맡은 김선태는 원이의 이른바 ‘무섭노’ 논란을 언급했다.

원이는 “유튜브와 음악 방송에 나오는 것만 상상했는데 하루아침에 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다”며 “그 일을 겪고 한마디 한마디를 더 조심해야겠다고 느꼈다”고 당시 심경을 털어놨다.

이어 “나는 그런 의미로 한 말이 아니었지만 다른 사람은 다르게 받아들일 수 있다는 걸 알게 됐다”며 “평소 사용하던 표현이었고 ‘노’는 감탄사처럼 많이 쓰는 말이었다”고 설명했다. 또 “뉴스에 나온다는 것 자체보다 그 일이 우리 그룹에 영향을 줄까봐 가장 걱정됐다”고 말했다.

그러나 공개 직후 영상의 제목과 썸네일, 해시태그가 논란이 됐다. 썸네일에는 ‘뭐가 무섭노?’라는 문구가 부각됐고, 논란의 대상이었던 ‘노’를 강조하는 방식의 편집이 이뤄졌다. 영상 설명에는 홍명보, 이재용, 최태원, 민희진, 뉴진스, 이재명, 한동훈 등 콘텐츠와 직접 관련이 없는 유명 인사들의 이름이 해시태그로 포함돼 조회수를 노린 것 아니냐는 비판도 제기됐다.

비판이 커지자 제작진은 제목과 썸네일, 해시태그를 수정한 뒤 영상을 비공개 처리했다. 이후 채널에 올라온 영상도 모두 비공개로 전환됐으며, 현재 해당 채널은 유튜브 검색에서도 확인되지 않는 상태다.

김선태 역시 이날 자신의 유튜브 채널을 통해 사과 영상을 공개했다. 그는 “상처받으신 모든 분들께 진심으로 사과드린다”며 “내 이름을 걸고 하는 콘텐츠였음에도 업로드 전 영상을 확인하지 않은 것은 무책임한 행동이었다”고 밝혔다.

이어 “게스트를 무리하게 언급한 것 또한 명백한 내 잘못”이라며 “나의 부족함으로 피해를 입으신 모든 분들, 특히 리센느 멤버들에게 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”고 고개를 숙였다.

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