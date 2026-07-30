10년 전 강진 때 이어 고향 구마모토 응원 나선 '원피스' 작가

지난 28일 발생한 규모 7.1 강진에 일본 규슈 서부 구마모토현 일대에서 대규모 인명·재산 피해가 발생하자 이 지역과 관련된 유명 인사들이 물심양면으로 힘을 보태고 나섰다.



특히 눈길을 끄는 것은 일본의 인기 만화 시리즈 '원피스' 작가가 지원에 나선 점이다.

X 공식계정 캡처.

엑스(X·옛 트위터)의 원피스 공식 계정은 최근 프로필 대표 이미지를 '구마모토(KUMAMOTO'라는 영문과 구마모토를 상징하는 곰 문양이 들어간 티셔츠를 입고 있는 주인공 '루피' 이미지로 바꾼 사실이 30일 알려졌다.



원피스 원작자 오다 에이지로는 구마모토현 출신으로 10년 전 270여명의 목숨을 앗아간 구마모토 강진 이후 지역 부흥 사업에 발 벗고 나선 바 있는데 이번에도 강진 피해를 본 고향을 응원하는 메시지를 보낸 것으로 풀이됐다.



오다 작가는 2016년 지진 이후 구마모토현 지방자치단체들과 협력해 '원피스-구마모토 부흥 프로젝트'를 진행해왔다.



그는 2016년 이후 구마모토현에 8억엔(약 70억원)을 기부했고, 구마모토현은 이에 호응해 2018년 현청사 앞에 주인공 루피 동상을 세웠다.



현은 이 동상을 보러 일본 내외의 '원피스' 팬들이 몰리자 강진 피해가 집중됐던 마을 9곳에 원피스 등장인물들의 동상을 하나둘씩 세워나갔다.



이 동상들을 둘러보는 순례 투어가 생길 정도로 인기를 끌면서 지역의 관광 수입 증대에 보탬이 됐다는 평가도 나온다.



오다 작가는 성인을 맞는 구마모토현 젊은 층에 '원피스' 관련 기념품과 신작 삽화 등을 증정하는 일도 하고 있다.



구마모토현은 5억 부에 달하는 세계 최다 부수 판매로 기네스북에 오른 '원피스'의 작가 오다에게 '영예의 현민상'을 주기도 했다.



원피스 작가 외에 일본인 거포로 미국 메이저리그 시카고 화이트삭스에서 활동하는 야구선수 무라카미 무네타카도 구마모토현 출신으로 지진 뒤 피해를 본 주민들에 대한 애틋한 마음을 드러냈다.



그는 이번 강진 뒤인 29일 열린 뉴욕 양키스전에 출전해 "이런 때야말로 조금이라도 힘이 될 수 있도록 노력하고 싶다"고 말했다.



2016년 구마모토 강진 당시 학생으로 고향에 거주하며 진도 7 상황을 직접 겪었던 그는 이후 구마모토성 복구를 위한 기부에 나서기도 했다.



한편, 일본 유명 록밴드 X재팬의 드러머이자 리더 출신 요시키는 고향은 이 지역이 아니지만 구마모토현 강진 피해에 1천만엔(약 8천800만원)을 기부하며 피해 복구 응원의 뜻을 나타냈다.

<연합>

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