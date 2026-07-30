타블로 "병원에 의사가 없어"…런던서 응급실 찾다 결국 '눈물'

사진=타블로 유튜브 채널

그룹 에픽하이 타블로가 영국 런던에서 요로결석으로 응급 진료를 받기 위해 병원을 전전했던 아찔한 경험을 털어놨다.

지난 28일 타블로의 유튜브 채널에는 ‘런던에 스파이더맨 만나러 갔다가 죽을뻔한 썰“이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 타블로는 영화 “‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’” 관련 일정으로 런던을 찾았다고 밝혔다. 그는 런던행 비행기 안에서 몸에 이상을 느꼈고, 과거 요로결석을 앓았던 경험이 있어 같은 증상임을 직감했다고 말했다.

타블로는 당시 통증에 대해 “지구를 향해 날아오는 운석이 아주 좁은 빨대를 통과하는 느낌”이라고 표현하며 극심한 고통을 호소했다.

런던에 도착한 뒤 곧바로 응급 진료가 가능한 병원을 찾았지만 예상치 못한 난관이 이어졌다. 그는 “예약까지 하고 택시를 타고 40분을 갔는데 막상 도착하니 해당 진료를 보는 의사가 이미 떠나 진료를 받을 수 없다고 하더라”며 “당장 의사를 만나야 한다고 사정했지만 소용없었다”고 당시를 떠올렸다.

결국 타블로는 또 다른 응급진료소로 이동해 여러 절차를 거친 끝에 비뇨기과 의사를 만나 약을 처방받았다. 그러나 처방 과정도 순탄치 않았다.

타블로는 “처방전을 이메일로 보내준다고 했는데 약국으로 가는 길에 처방전이 아니라 진료비 결제 링크가 왔다”며 “이미 병원에서 비용을 냈는데도 추가 결제를 요구하는 것 같아 당황했다”고 말했다.

이어 “병원에 전화해 확인했고 결국 결제를 마친 뒤에야 처방전을 받을 수 있었다”며 “이쯤 되니 내가 갔던 곳이 진짜 병원이 맞나 싶었다”고 씁쓸한 심경을 전했다.

극심한 통증 속에서 병원을 전전한 타블로는 “죽음의 문턱이 가까워진 것 같은 느낌이었다. 말로 설명하기 어려울 정도로 끔찍했다”며 “더 높은 존재가 있다면 오늘 나를 고통스럽게 만들고 싶은 건가 하는 생각까지 들었다”고 털어놨다.

다행히 마지막으로 찾은 약국에서는 뜻밖의 도움을 받았다. 타블로는 “약사가 제가 운영하는 팟캐스트의 팬이었다. 약국 문을 닫을 시간이었는데도 운영시간을 늘려주며 필요한 건 뭐든 도와주겠다고 했다”며 “그 순간 눈물이 났다”고 감사한 마음을 전했다.

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