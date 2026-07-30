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李 “한·칠레 FTA 진화해야… 비즈니스 기회 창출 및 신산업 협력 강화 이룰 것”

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산티아고=박지원 기자 g1@segye.com

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남미 순방 두 번째 국가인 칠레 공식방문을 시작한 이재명 대통령이 29일(현지시간) “한·칠레 간 자유무역협정(FTA)이 새로운 현실을 반영하도록 진화해야 한다”는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과의 정상회담을 계기로 양국 간 핵심광물 등 공급망 분야 협력도 강화할 전망이다.

 

이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일(현지시간) 칠레 산티아고 아르투로 메리노 베니테스 공항에 도착해 이동하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일(현지시간) 칠레 산티아고 아르투로 메리노 베니테스 공항에 도착해 이동하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 공개된 스페인어권 매체 에페(EFE) 통신과의 서면 인터뷰에서 “오늘날 경제는 디지털 무역·인공지능(AI)·청정기술·회복력 있는 공급망·탄소 중립 전환을 중심으로 재편되고 있다”며 FTA 현대화를 이번 남미 순방의 최우선 과제로 꼽았다. 이 대통령은 한국의 첫 FTA였던 한·칠레 FTA가 2004년 발효된 이후 외교관계에서 중요한 역할을 해왔다면서도 “협정이 그 이후 발생한 극적인 변화에 맞춰 조정되어야 한다”고 했다. 이어 “이를 위해 한·칠레 양국이 FTA 자유무역위원회를 재개하고 협정 현대화에 대한 논의를 진전시키며, 회복력 있는 공급망 분야에서 협력을 강화함으로써 경제 파트너십을 한 단계 더 발전시키고자 한다”면서 “이번 협정 현대화가 단순히 무역 규범을 개정하는 데 그치는 것이 아니라 비즈니스 기회를 창출하고 혁신을 지원하며 신산업 분야의 협력을 강화하는 데 목적이 있다”고 말했다. 그러면서 이번 협정 현대화를 통해 노동 기준 및 성평등 등의 분야도 포함시키려는 것이라고 덧붙였다. 

 

이 대통령은 또 이번 방문을 계기로 양국 간 광물 자원 파트너십 양해각서(MOU)도 체결할 것이라고 밝혔다. 이 대통령은 “목표는 핵심광물의 글로벌 공급망을 안정화하기 위해 협력하는 것”이라며 “칠레가 세계 최대 규모의 리튬 및 구리 매장량을 보유하고 있고, 한국은 안정적인 수요와 첨단 산업 기반을 갖춘 국가”라고 강조했다. 그러면서 “이런 강점들이 광물 개발 및 가공부터 첨단 제조에 이르기까지 경쟁력 있는 가치사슬을 형성하는 발판이 될 것”이라고 내다봤다.

 

광물 자원 외에도 이 대통령은 이번 방문을 통해 인프라·방위산업·공공안전 및 해양안전 등 양국의 상호보완적인 강점 분야에서의 협력도 확대될 것이라고 밝혔다. 마지막으로 이 대통령은 “또한 2028년 양국이 공동 개최하는 제4차 유엔 해양총회의 성공적인 개최를 위해 칠레와 긴밀히 협력하기를 기대한다”고 했다.


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