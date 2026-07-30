한가인 아들·딸도 연예인이 꿈?…연정훈 "아내는 반대"

배우 연정훈이 연기자로 데뷔하게 된 계기에 대해 밝혔다.

31일 오후 9시10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 5회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 '인천 노포 상륙 작전' 1탄에 돌입한다.

'전현무계획4'. MBN·채널S 제공

이날 연정훈은 자신의 과거 사진을 슬쩍 보여주면서 "미국에 살다가 방학 때 한국 잠깐 들어와서 찍은 사진"이라고 설명한다.

이를 본 전현무는 "전형적인 미국 유학파 얼굴이네"라며 놀란다.

세 사람은 어린 시절 꿈 이야기도 나눈다.

전현무는 연정훈에게 "자동차 디자이너가 꿈이었다고 들었다"고 운을 떼고, 연정훈은 "어릴 때부터 자동차를 좋아했다. 연기는 친구 따라 강남 간 케이스다. 그 당시 아버지가 여의도에서 연기학원을 하셨는데, 친구 따라 갔다가 (연예기획사에) 캐스팅 됐다"고 데뷔 비화를 밝힌다.

하지만 그는 "아버지가 (연기자의 길을) 많이 반대하셨다"고 고백한다.

곽튜브가 "그럼 자녀가 연기를 하겠다고 하면 어떠실 것 같냐?"고 묻자, 연정훈은 "우리 아내는 반대라고 하더라"고 즉답한다.

<뉴시스>

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