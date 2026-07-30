경북도, 민선 9기에 투자 45조원 유치 나서… 특위 공식 출범

경북도가 민선 9기 투자유치 목표를 45조원으로 설정하고 본격적인 유치전에 뛰어들었다고 30일 밝혔다.

도는 30일 '민선 9기 경북도 투자유치특별위원회'를 공식 출범하고 민·관 투자유치 협력체계를 가동했다.

경북도청 전경. 경북도 제공

특별위원회는 이철우 도지사, 이희범 한국정신문화재단 이사장, 이순우 셀트리온 경영고문, 주영섭 서울대학교 특임교수를 공동위원장으로 하고 기업인, 금융전문가, 학계, 언론계, 유관기관 등 각 분야 전문가 39명으로 구성됐다.

앞으로 2년간 투자기업 발굴과 투자유치 정책 자문, 산업단지 분양 활성화, 국내외 투자 네트워크 구축 등 역할을 수행한다.

도는 특별위원회에 삼성, SK, LIG 등 국내 주요 기업 출신 임원진과 첨단산업 전문가를 대폭 보강하는 등 반도체, 인공지능(AI), 이차전지, 바이오, 방위산업 등 미래 첨단산업 중심의 글로벌 투자유치 역량을 강화했다.

앞으로 AI 기반 산업 대전환(AX)과 첨단전략산업 중심 투자생태계 조성, 글로벌 투자 네트워크 확대 등을 추진하는 한편 국내외 금융기관 및 글로벌 기업과의 협력을 대폭 확대해 미래 전략산업 중심의 우량기업 유치에 속도를 낼 방침이다.

이철우(사진) 경북도지사는 "최고의 기업인과 전문가들이 가진 풍부한 경험과 네트워크를 도정에 연결해 경북의 새로운 성장 기회를 만들어 내겠다"고 말했다.

한편 경북도는 민선 8기(목표 35조원) 동안 46조5000억원 규모의 투자유치와 3만8000여개의 일자리 창출 성과를 거뒀다.

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