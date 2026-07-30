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경북 칠곡 아파트서 불… 30대 남녀 2명 중경상 [사건수첩]

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칠곡=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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30일 오전 2시 26분쯤 경북 칠곡군 북삼읍 한 아파트에서 원인 모를 불이 났다.

 

경찰과 소방당국은 이 불로 12층 발화 세대가 전소되고 30대 남녀 2명이 연기를 흡입하는 등 중·경상을 입어 인근 병원으로 긴급이송됐다.

 

칠곡 아파트 화재 모습. 경북소방본부 제공
칠곡 아파트 화재 모습. 경북소방본부 제공

소방 당국은 장비 28대와 인력 44명을 투입해 1시간여 만에 진화했다.

 

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인 및 피해 규모 등을 조사하고 있다.


칠곡=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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