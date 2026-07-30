中, 빵 유통기한 '라벨 갈이'…알몸 김치·소변 맥주 이어 '충격'

중국 한 제과점에서 유통기한이 지난 빵의 라벨을 새로 교체하는 모습이 공개돼 식품 안전 논란이 커지고 있다.

지난 27일 SNS에서는 중국의 한 빵집에서 촬영된 영상이 올라왔다.

지난 27일 SNS에 중국 한 제과점에서 유통기한이 지난 빵의 라벨을 새로 교체하는 모습이 공개돼 식품 안전 논란이 커지고 있다. X 캡처

해당 영상에 따르면 베이커리 관계자로 보이는 한 여성이 빵 포장 상자에 붙어 있던 기존 유통기한 라벨을 제거한 후 새로운 라벨로 바꿔 붙이는 모습이 공개됐다. 여성 주변에는 새로운 유통기한이 적힌 라벨지가 다수 쌓여있었다.

제보자 A씨는 "일반 소비자가 냄새만으로 (유통기한을) 구별하기 힘든 제품들이었다"며 "맨눈으로 라벨을 교체한 제품인지 구분하기도 힘들어 식중독 위험이 커 보였다"고 했다.

유통기한 라벨이 무단으로 교체된 빵들의 유통 지역과 경로는 알려지지 않았다.

해당 영상을 접한 네티즌들은 "중국 여행에서 음식을 조심해야 한다고 했는데 (영상을 보니) 사실인 것 같다", "중국인들 먹는 것으로 장난치는 건 이제 일상인 것 같다"와 같은 댓글을 남겼다.

한편 중국 식품업계 내 위생 논란은 꾸준히 반복되고 있다. 2021년에는 한 김치 공장에서 근로자가 알몸으로 배추를 절이는 영상이 공개되기도 했고 2023년에는 중국 4대 맥주 브랜드 칭다오 맥주 공장에서 한 남성이 맥주 원료에 소변을 보는 영상이 퍼지기도 했다.

<뉴시스>

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