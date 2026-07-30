한은 "미 연준 통화정책·중동 불확실성 확대…각별한 경계감"

한국은행은 30일 미국 연방준비제도(Fed·연준) 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과와 관련해 "미 연준 통화정책, 중동 사태 등과 관련한 불확실성이 확대됐다"고 평가했다.



박종우 한은 부총재보는 이날 오전 한은에서 '시장상황 점검회의'를 주재하고 "이번 FOMC 이후 기자회견에서 케빈 워시 연준 의장은 물가 안정에 관한 의지를 표명하였으나 향후 정책방향에 관해서는 구체적인 시그널을 전달하지 않았다"며 이같이 밝혔다.

박종우 한국은행 부총재보. 한국은행 제공

박 부총재보는 "이에 따라 금융시장에서는 향후 연준 통화정책 운용 및 인플레이션 향방에 대한 불확실성이 높아진 것으로 평가되면서 장기금리가 큰 폭 상승했다"고 덧붙였다.



이어 "앞으로도 대내외 리스크 요인의 전개 양상 및 이에 따른 국내 금융·경제 영향을 각별한 경계감을 가지고 점검해 나갈 것"이라고 밝혔다.



연준은 이번 FOMC 회의에서 시장 예상대로 정책금리를 연 3.50∼3.75%로 동결했지만, 위원 12명 중 3명이 인상 의견을 냈다.

<연합>

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