삼성전자 2분기 반도체 영업익 89.2조…완제품은 8천억 적자

삼성전자가 3분기 연속 역대 최대 실적을 기록한 가운데 반도체 사업으로만 89조원이 넘는 영업이익을 거뒀다.



삼성전자[005930]는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 89조4천924억원으로 지난해 동기보다 1천813.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.



매출은 171조4천995억원으로 작년 동기 대비 130% 증가했다. 순이익은 71조6천245억원으로 1천299.9% 늘었다.

삼성전자. 연합뉴스

이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 84조1천894억원을 6.3% 상회했다.



영업이익과 매출 모두 역대 분기 최대 실적을 3분기 연속으로 경신한 것이다.



반도체 사업을 담당하는 DS 부문은 매출 127조5천억원, 영업이익 89조2천억원으로 역대 최대 실적을 경신했다.



완제품 사업을 담당하는 DX 부문은 부품 원가 상승 영향으로 매출 48조원, 영업손실 8천억원의 적자를 기록했다.



하만은 매출 4조6천억원, 영업이익 4천억원, 디스플레이는 매출 7조5천억원, 영업이익 7천억원을 기록했다.



하반기에도 반도체 수요 강세가 이어지며, 전사 실적은 성장할 것으로 삼성전자는 예상했다.



DS 부문은 에이전틱 인공지능(AI) 확산에 따른 수요 강세로 실적 상승세가 지속될 전망이고, DX 부문은 글로벌 불확실성 확대와 부품 비용 상승 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상돼 사업 경쟁력 강화와 체질 개선을 함께 추진할 방침이다.

<연합>

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