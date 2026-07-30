리센느 원이, ‘무섭노’ 논란 심경 고백…“뉴스 나와 무서웠다”

유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’ 화면 캡처

그룹 리센느 원이가 이른바 ‘무섭노’ 발언 논란 당시 심경을 털어놨다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’에는 KBS 2TV 새 예능 ‘돈선태: 성공시대’ 선공개 영상이 공개됐다. 영상에는 리센느 원이와 미나미가 출연해 ‘충주맨’ 김선태와 대화를 나눴다.

이날 김선태는 원이에게 “‘무섭노’ 사건에 대해 가볍게 이야기해보자”고 운을 뗐다.

원이는 “유튜브나 음악 방송에 제가 나오는 것만 상상했는데 하루아침에 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다”며 “그 일을 겪고 나서는 한마디 한마디 더 조심해야겠다고 느꼈다”고 말했다.

이어 “저는 그런 의미로 말한 게 아니었지만 어떤 사람은 다르게 받아들일 수도 있다는 걸 알게 됐다”며 “평소 쓰던 말이었는데 되게 당황했다. ‘노’는 감탄사처럼 많이 쓰는 표현이었다”고 설명했다.

이를 들은 김선태는 “관점이 다른 건 인정하지만 좀 ‘억까’ 수준”이라며 “혹시 ‘바이럴 아니냐’는 이야기를 들은 적은 없었느냐”고 물었다.

원이는 “그런 생각을 할 수도 있겠지만 저는 뉴스에 나온다는 것 자체가 우리 그룹에 영향을 줄까 봐 걱정을 많이 했다”고 답했다.

앞서 원이는 자신의 유튜브 콘텐츠에서 PD가 “‘여기 덜컹 소리가 났다. 뭐야, 무섭노’”라고 말하자 “무섭노. 조명부터 무서운데”라고 답했다.

이후 일부 온라인 커뮤니티에서는 ‘노’라는 표현이 극우 성향 온라인 커뮤니티인 일간베스트저장소에서 고(故) 노무현 전 대통령을 비하하는 표현으로 사용된다는 점을 들어 논란을 제기했다.

다만 해당 선공개 영상은 공개 이후 또 다른 논란에 휩싸였다. 일각에서는 이미 마무리된 사안을 예능에서 다시 언급한 것이 적절하지 않았다는 지적이 나왔고, 김선태의 발언 역시 논란을 키울 수 있다는 비판이 제기됐다.

특히 KBS 측이 숏츠 영상에 리센느와 직접적인 관련이 없는 홍명보, 이재용, 민희진, 뉴진스, 한동훈 등의 이름을 태그한 사실이 알려지면서 비판이 이어졌다.

논란이 확산되자 해당 선공개 영상은 현재 비공개 처리됐으며, ‘케백수 오리지널’ 채널 역시 비공개로 전환된 상태다.

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