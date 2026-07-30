"10분 뒤 한명 더 와요" 사정해도…6인석 못 앉게한 카페 사장

방학을 맞은 중학생 아이들이 카페 6인석에 앉았다가 "명수가 맞지 않는다"는 이유로 퇴장 요구를 받은 사연이 전해졌다.
지난 27일 JTBC '사건반장'에 따르면 올해 중학교에 입학한 아들을 둔 40대 여성 A씨는 최근 아이에게 황당한 이야기를 전해 들었다. A씨의 아들은 방학을 맞아 친구들과 영어 캠프를 준비하기 위해 동네 카페에 모이기로 한 아이는 6인석 테이블에 자리를 잡고 음료와 빵, 쿠키 등을 주문했다.
당시 현장에는 10분 뒤 도착 예정인 친구 1명을 제외하고 5명이 먼저 도착해 주문한 음식을 먹고 있었던 것으로 알려졌다. 하지만 잠시 뒤 카페 사장이 다가와 "여기는 6인 이상만 이용할 수 있는 자리이니 이동해달라"고 요구했고 아이들이 "10분 후에 친구가 한 명 더 온다"고 설명했음에도 사장은 "안 된다"는 말만 반복했다.
결국 아이들은 주문한 음식을 급하게 먹은 뒤 다른 카페로 이동할 수밖에 없었다. 아이의 주장에 속이 상한 A씨는 이틀 뒤 직접 해당 카페를 찾아 사장에게 당시 상황을 물었다.
카페 사장은 "5명이 왔길래 6인 이상 자리라고 안내하니 애들이 나간 것"이라며 "온다고 했다가 안 오는 경우를 너무 많이 봤다. 10분이 30분이 되고 1시간이 되기도 한다. 원칙대로 했을 뿐"이라고 해명했다. A씨가 "10분 정도는 기다려 줄 수 있는 것 아니냐"고 되물었으나 별다른 답변은 듣지 못했다.
해당 사연이 전해지자 온라인과 방송 패널들 사이에서는 반응이 엇갈렸다. "아이들이 음식도 많이 주문했고 10분 뒤에 온다고 설명까지 했는데 사장의 융통성이 아쉽다", "어린 학생들이라 더 박하게 대한 것 아니냐"는 지적이 나온 반면 "자영업자가 정한 원칙대로 한 것이니 비난할 수 없다", "억울하면 그냥 다음부터 안 가면 될 일"이라는 의견도 나왔다.
<뉴시스>
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