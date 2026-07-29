鄭·金 ‘형소법’ 신경전… 宋 “당·청 오해 이해 안가”

더불어민주당 당권 주자인 송영길·정청래·김민석 후보(기호순)는 29일 첫 방송토론회에서 검찰개혁, 당·청 관계, 6·3 지방선거 결과 등을 놓고 격돌했다. 정 후보와 김 후보는 각각 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법(형소법) 개정안 추진에 상대방이 소극적으로 임했다고 공을 넘기며 신경전을 벌였고, 송 후보는 “당·청 간 왜 오해가 생기는지 이해가 안 간다”며 두 후보를 싸잡아 질타했다. 각 주자는 장외에서도 ‘신천지 대선 개입 의혹’과 ‘명·청 갈등’(이재명·정청래 갈등) 공방을 벌였다.

어색한 악수 더불어민주당 당대표 주자인 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 후보가 29일 서울 마포구 상암동 MBC에서 열린 1차 합동토론회에 앞서 나란히 서서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 국회사진기자단

이날 서울 마포구 상암동 MBC에서 열린 토론회는 시작부터 정·김 후보의 신경전으로 막을 열었다. 김 후보는 “당정 관계가 흔들리니 선거 결과가 흔들리고 주가에까지 영향을 미친다”며 “당정 관계가 흔들리면 정부가 흔들리고, 호남·충청·영남의 AI(인공지능)·반도체 프로젝트도 흔들리고, 검찰개혁도, 대통령도 흔들릴 수 있다”고 했다. 정 후보는 “뿌리를 자르고 꽃을 피울 수 없다”며 김대중·노무현·문재인 전 대통령과 이재명 대통령 지지층을 통합하는 ‘4통 통합’ 정신으로 응수했다.

형소법 개정안을 둘러싼 진실공방도 벌어졌다. 김 후보는 “(제가 국무총리 때) 보완수사권 폐지를 골자로 5월에 정부 안을 정리해 빨리 처리하자고 의견을 물었는데 당에서 지연시킨 것 아니냐”고 따졌다. 정 후보는 “중대범죄수사청법과 공소청법을 정부 원안대로 했다면 당원들이 아마 난리가 났을 것”이라고 날을 세웠다. 정 후보는 “김 후보가 5월에 (개정안 처리를) 요청했다는데 그럼 법안이 있어야 한다. (총리실 산하 TF에서 예산을) 17억원 썼다는데 실제로 지금도 법안이 (당에) 와 있지 않다”고도 했다. 또 “당의 여러 경로로 (개정안 처리를) 요청했다는데, 왜 당대표와 원내대표를 패싱 했나. 그건 당에 요청한 건 아니라고 생각한다”고 강조했다.



둘의 논쟁을 지켜본 송 후보는 “둘 다 보완수사권 폐지를 주장했다는데 왜 오해가 생기나”라며 “대통령도 숙의하라고 했었는데, 왜 불협화음이 생겨서 갈등이 되고 대통령까지 공격받는 빌미를 줬나”라고 김 후보에게 물었다. 김 후보는 “그것이 사실 소위 ‘명·청 대전’과 당·청 갈등의 본질이라고 생각한다”며 책임을 정 후보에게 떠넘겼다. 그러고선 “정 후보가 자꾸 대통령과 정부, 총리의 검찰개혁 의지를 의심하는 발언을 했다”고 했다.

29일 서울 마포구 MBC에서 더불어민주당 당대표 후보자 방송토론회가 진행되고 있다. 왼쪽부터 김민석, 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보. 뉴시스

6·3 선거 결과를 두고서도 정·김 후보의 설전은 계속됐다. 김 후보는 자신이 각종 전국 단위 선거 때마다 선거대책본부의 본부장 등 당직을 맡았던 점을 거론하며 “선거 지휘의 한계가 과연 해결되겠나”라고 정 후보를 추궁했다. 정 후보는 “김 후보는 당대표를 안 해봐서 모르는 것 같은데, 선거 지휘는 참모가 하는 게 아니다. 선대본부장을 한다고 지휘가 아니다”라고 받아쳤다. 정 후보는 “당대표를 한번 해 보면 참모는 도와주는 역할이라는 걸 알게 될 것”이라고 했다.

각 주자는 토론회에 앞서 장외 공세도 펼쳤다. 정 후보는 CBS라디오 인터뷰에서 김 후보가 제기한 ‘신천지 개입설’을 ‘중대한 해당 행위’라고 규정했다. 그는 “결과적으로 당을 공격하고 당원들을 공격한 일이라고 생각한다”며 “선거 전략으로 했든 뭐로 했든 간에 대단히 부적절하고, 근거를 못 대고 있기 때문에 당에서 빨리 조사하고 조치하라고 주장하고 있다”고 했다. ‘신천지 의혹’을 제기했던 김 후보는 이날 별도의 공식 메시지를 내지 않았다.

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