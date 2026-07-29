'2025 에이펙의 모든 것', 유치부터 성공 개최까지 백서로 남겨

경북도와 경주시가 '2025년 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의' 유치부터 성공 개최까지의 전 과정을 담은 백서를 발간했다고 29일 밝혔다.

백서는 유치 선언과 개최지 선정, 준비 과정, 정상회의 성과, 포스트 APEC 전략 등을 총망라해 경북·경주의 도전과 성과를 공식 기록으로 남겼다.

도와 시는 현장 사진을 담은 화보도 함께 제작해 APEC의 생생한 순간과 숨은 노력도 기록했다.

도와 시는 이날 도청에서 이철우 지사와 주낙영 시장, 김석기 국회의원, 김희수 경북도의회 의장, 임활 경주시의회 의장 등이 참석한 가운데 APEC 정상회의의 발자취를 담은 '2025년 APEC 정상회의 백서 및 화보' 발간 기념회를 했다.

백서는 유치 과정과 준비, 정상회의 성과, 포스트 APEC 전략 등을 10개 장으로 체계적으로 정리했다.

또 APEC의 주요 의제와 경북·경주만의 문화·산업을 유기적으로 연결한 내용을 수록하는 등 독자들에게 감동과 의미를 전달하도록 기획됐다.

화보에는 준비 과정과 정상회의 현장을 담은 사진 349장을 수록했다.

백서는 총 10장 500쪽 분량으로 APEC 소개와 유치 과정, 기반시설 조성, 경제·문화·시민 APEC, 핵심 성과와 포스트 전략, 실무 기록 등을 담았다.

화보는 4개 주제, 349장의 사진으로 준비 과정과 정상회의 현장을 기록했다.

이날 발간 기념식에서는 정상회의의 성공 개최를 위해 시민들의 참여를 이끈 이상걸 APEC범시도민지원협의회 공동회장, 성공 개최를 기원하며 400㎞ 도보 종주에 나섰던 '왼발박사' 이범식 한국장애인IT복지협회 회장, 정상회의 기간 빈틈없는 의료 지원체계를 구축한 전영훈 경북대학교병원 진료부원장, 자원봉사자 등에게 백서를 전달하며 행사 의미를 더했다.

이철우(사진) 경북도지사는 "2025년 APEC 정상회의 백서가 경북에서 시작된 성공의 경험을 대한민국과 함께 공유하는 정책 자산이자 미래 세대에게 경북의 도전과 성공을 전하는 역사적 기록으로 오래도록 남기를 기대한다"고 말했다.

주낙영(사진) 경주시장은 "이번 백서와 화보가 경주의 도전과 성취를 후대에 전하는 소중한 기록이자 포스트 APEC 시대를 여는 새로운 이정표가 되기를 바란다"고 기대했다.

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