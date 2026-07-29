경북도, 1300억 투입 청정자연+AI, 경북 북부 '역노화 산업' 키운다

경북도가 '젊고 건강하게 오래 사는' 장수경제 시대에 대응하기 위해 북부권을 중심으로 인공지능(AI)과 청정자연을 결합한 'AI 기반 역노화 산업거점' 조성을 추진한다고 29일 밝혔다.

도는 이날 AI 역노화 산업 거점조성을 위한 정책 방향 연구용역을 마무리하고 2035년까지 사업 추진 로드맵을 확정했다.

경북도 역노화 사업 구조도. 경북도 제공

도는 청정자연을 활용해 AI 건강 나이 진단과 맞춤형 산림치유·식단을 제공하는 북부권 시군 협력 모델을 더욱 고도화해 원료 생산, 분석, 소재화, 제품화, 사업화로 이어지는 전주기 가치사슬을 완성할 계획이다.

사업비는 국도비 720억원을 포함해 1300억원 규모로 잡았다.

천연물 소재 재배·생산·가공 플랫폼, AI 기반 후보 원료 물질 실험·분석 등 순환형 실험실, 천연물 원료 표준화 및 수급 체계를 구축한다.

또 개인 맞춤형 역노화를 위한 식품·생활 실증을 하고 역노화 천연물 소재 실용화와 역노화 웰니스 관광 클러스터 조성을 추진한다.

이와 함께 시군, 대학, 기업과 협력해 국책 사업화와 예산 확보에 나설 방침이다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 "북부권의 우수한 자원과 AI 기술을 결합해 생산부터 서비스까지 이어지는 역노화 산업 전주기 생태계를 구축하겠다"며 "정부 공모사업과 국비 확보에 총력을 기울여 북부권을 역노화 바이오·헬스케어 산업의 메카로 만들겠다"고 말했다.

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