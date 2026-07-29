포항 지질유산 우수성 전 세계에 널리 알린다… 포항시, 해외 지질공원 교류 확대

경북도와 포항시는 28일 중국 후베이성 선농자(Shennongjia, 神农架) 유네스코 세계지질공원 대표단을 초청, 국제교류 행사를 가졌다고 29일 밝혔다.

이번 방문은 대표단이 제48차 세계유산위원회 참석을 위해 방한한 것을 계기로 추진됐다. 경북도와 포항시는 경북동해안 유네스코 세계지질공원의 운영 경험과 포항권 대표 지질명소를 소개하며 양 기관 간 국제협력 기반을 다졌다.

경북도와 포항시는 28일 중국 후베이성 선농자(Shennongjia, 神农架) 유네스코 세계지질공원 대표단을 초청, 국제교류 행사를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

대표단은 정리(Zheng Li) 선농자국가공원관리국 당서기, 다이광밍(Dai Guangming) 당부서기 등으로 구성됐으며, 장연자 경북도 기후환경정책과장과 박선영 포항시 환경정책과장, 경북동해안지질공원사무국 관계자 등이 참석했다.

이날 대표단은 포항시청에서 양 지질공원의 운영 현황과 관리 경험을 공유하고 향후 협력 방안을 논의한 뒤, 호미곶과 흰디기 등 포항의 대표 지질명소를 답사했다.

선농자 유네스코 세계지질공원은 유네스코 세계지질공원, 생물권보전지역, 세계자연유산을 모두 보유한 중국 대표 복합 지정지역이다.

이번 교류에서 양 기관은 지질유산을 활용한 관광·교육 프로그램과 국제교류 확대 방안을 공유하고, 향후 협력사업 추진 가능성에 대해 의견을 나눴다.

포항시는 이번 국제교류를 계기로 해외 유네스코 세계지질공원과의 협력 네트워크를 확대하는 한편 경북동해안 유네스코 세계지질공원의 국제적 인지도를 높이고 지질관광과 지질교육 활성화를 위한 국제교류를 지속해서 추진할 계획이다.

박선영 환경정책과장은 “이번 방문은 포항의 우수한 지질유산과 지질공원 운영 역량을 국제사회에 알리는 의미 있는 계기가 됐다”며 “앞으로도 해외 유네스코 세계지질공원과의 지속적인 교류를 통해 지질관광 활성화와 국제협력 네트워크 확대에 적극 힘쓰겠다”고 말했다.

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