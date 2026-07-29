동아제약 파티온 ‘바디 트러블 케어 라인업 확대’

백리스 원피스와 수영복을 입는 여름철이 되면서 등드름에 대한 고민을 하는 소비자들이 늘고 있다. 최근 네이버 검색어 트렌드에서도 ‘등드름 바디워시’나 ‘바디미스트’ 관련 검색량이 증가하며 여름철 바디 트러블 관리에 대한 관심이 높아지는 모습이다.

특히 무더위로 땀과 피지 분비가 늘어나는 계절적 요인에 더해 두피와 바디까지 꼼꼼하게 관리하는 ‘스키니피케이션’ 트렌드가 확산되면서 고기능성 바디케어에 대한 소비자 관심도 높아지고 있다. 이에 따라 더마코스메틱 브랜드들도 얼굴 중심이던 트러블 케어를 바디까지 확장하며 다양한 솔루션을 선보이고 있다.

등과 가슴은 피지선이 발달한 부위다. 여름철에는 기온과 습도가 높아지면서 피지와 땀 분비가 늘어나 트러블이 발생하기 쉬운 환경이 만들어진다. 여기에 샴푸와 트리트먼트 잔여물, 몸에 밀착되는 의류, 운동 후 땀을 오래 방치하는 습관 등이 더해져 등드름이 악화될 수 있다.

특히 등은 손이 잘 닿지 않아 관리 시기를 놓치기 쉽고, 염증이 반복되면 색소침착이나 흔적으로 이어질 수 있어 초기 관리가 중요하다. 전문가들은 이 시기에는 단순 세정보다는 여드름성 피부 완화 기능을 갖춘 바디워시를 사용하고, 샤워 후에는 피부 진정과 흔적 관리까지 함께 하는 것이 도움이 될 수 있다고 조언한다.

동아제약의 더마코스메틱 브랜드 파티온은 트러블 진정에 대한 피부 연구 노하우를 바탕으로 바디 트러블 케어 라인업을 확대하고 있다. 얼굴 피부와 마찬가지로 바디 역시 피지와 각질, 피부 장벽 등 복합적인 요인이 트러블에 영향을 미치는 만큼, 부위별 피부 고민에 최적화된 더마 솔루션을 제안한다.

파티온의 대표 바디트러블 케어 제품인 ‘노스카나인 트러블 바디워시’는 살리실산(BHA)을 함유한 여드름성 피부 완화 기능성 제품으로, 동아제약의 특허 진정 성분인 헤파린RX콤플렉스를 적용했다. 인체적용시험에서는 2주 사용 후 유분 및 피지 개선 효과를 확인헀으며, 1회 사용만으로 아크네균을 99.6% 감소시키는 항균 효과도 입증했다.

트러블은 염증을 가라앉히는 것만큼 색소침착 관리도 중요하다. ‘노스카나인 트러블 바디미스트’는 나이아신아마이드와 트라넥사믹애씨드를 적용해 바디트러블 진정과 함께 잡티 및 색소침착 관리까지 고려했다. 인체적용시험에서 2주 사용 후 잡티 흔적 개선과 피지 감소 효과를 확인했으며, 360도 분사 방식으로 등이나 엉덩이처럼 손이 닿기 어려운 부위도 간편하게 사용할 수 있다.

두 제품은 전국 올리브영에서 만나볼 수 있다. 현재 노스카나인 트러블 바디 워시 구매시 바디워시 40㎖ 샘플을, 노스카나인 트러블 바디미스트 구매 시 바디워시 20㎖ 샘플을 함께 증정하는 프로모션도 진행 중이다.

한편 동아제약은 ‘우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야 한다’는 창업 정신을 바탕으로 다양한 헬스케어 및 일반의약품을 선보이고 있다.

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