포항시 용흥동, 포스코 후판부와 초복맞이 삼계탕 나눔

경북 포항시 북구 용흥동복지센터는 최근 포스코 후판부와 함께 취약계층의 건강한 여름나기를 돕기 위한 '초복맞이 삼계탕 나눔 행사'를 개최했다고 29일 밝혔다.

용흥동과 포스코 후판부는 무더위에 취약한 어르신들의 영양을 고려해 삼계탕을 준비해 사전에 파악한 각 가정에 직접 전달하며, 충분한 수분 섭취와 낮 시간대 무리한 활동 자제 등 폭염속 온열질환 예방수칙을 안내하며 건강한 여름나기를 당부했다.

포항시 북구 용흥동과 포스코 후판부는 최근 초복을 맞아 용흥동 내 취약계층에게 삼계탕을 전달했다. 포항시 제공

서재조 용흥동장은 "지역 돌봄에 앞장서는 포스코 후판부에 감사드리며, 소외된 곳 없는 용흥동을 만들겠다"고 전했다.

박충재 포스코 후판부 부장은 "역대급 폭염으로 힘든 여름을 건강하게 지나가길 바라며, 용흥동에 도움이 필요한 곳은 언제든지 손을 보태겠다"고 전했다.

한편 포스코 후판부는 지난달 소화기함 설치 및 벽면 조명설치로 "안전한 용흥동" 사업을 추진해 주민의 호응을 얻었으며, 경로당 지원, 교육환경개선사업, 장학금 수여 등 다양한 방면에서 이웃사랑을 실천하고 있다는 평가가 나온다.

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