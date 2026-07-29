송파구, 31일 ‘더나은 보행도시 국제심포지엄’ 개최 [지금 우리 동네는]

세계 각국의 보행도시 전문가들이 서울 송파구에 모인다. 걷기 좋은 도시를 만들기 위한 각국의 정책과 우수사례를 공유할 예정이다.
구는 31일 송파문화예술회관에서 ‘더나은 보행도시 국제심포지엄’이 열린다고 29일 밝혔다.
이번 심포지엄은 ‘보행, 그 이상의 가치 그리고 매력’을 주제로 오후 1시부터 5시까지 진행된다. 폴란드, 중국, 일본, 오만 등 해외 전문가와 국내 연구기관 전문가들이 보행도시 우수사례와 정책 방향을 발표한다. 이어지는 종합토론에서는 도시·건축 분야 전문가들이 해외 사례를 국내 도시에 적용하기 위한 실천 과제를 논의한다.
구는 ‘걷고 싶은 가로정원’ 등 송파대로를 사람 중심 보행도시로 재편하는 정책을 추진해 온 만큼 송파에서 세계 각국의 전문가들이 보행도시의 발전 방향을 논의한다는 점에 의미를 부여했다.
구는 민선 8기 핵심 사업인 ‘송파대로 명품거리 조성사업’으로 도시경관과 보행환경을 개선해 왔다. 민선 9기에서도 석촌호수사거리부터 가락시장사거리까지 약 1.5㎞ 구간을 녹색 보행축으로 바꾸는 ‘송파대로 걷고 싶은 가로정원’ 조성을 추진하고 있다. 이와 함께 석촌호수로와 잠실역사거리, 몽촌토성역 삼거리에 가로정원을 조성하고 올림픽로 사계절 꽃길과 풍납동 세계정원을 확대하는 등 도심 곳곳에 녹지와 휴식 공간을 늘리고 있다.
심포지엄은 더나은도시디자인포럼과 건축공간연구원이 공동 주최하고 구가 후원한다. 도시·건축·디자인 분야 전문가뿐 아니라 보행환경에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참석할 수 있다.
서강석 구청장은 “도시의 경쟁력은 얼마나 걷기 좋고 머물고 싶은 공간을 만들었느냐에 달려 있다”며 “이번 심포지엄이 세계 전문가들의 경험과 지혜를 공유하고 송파의 보행도시 정책을 한 단계 더 발전시키는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
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