가천대 길병원, 항생제·주사제 처방 적정성 입증 1등급 획득

가천대 길병원의 항생제와 주사제 처방률이 전국 평균보다 낮은 것으로 나타났다.

길병원은 건강보험심사평가원이 실시한 ‘2025년 약제급여 적정성 평가’에서 급성 상·하기도감염 항생제·주사제 처방률 항목 모두 1등급을 획득했다고 29일 밝혔다. 평가는 외래 진료 과정에서 처방된 약제를 대상으로 진행됐다.

심평원은 의료기관의 항생제와 주사제 등의 적정한 사용 유도 및 의료서비스의 질을 높이고자 2001년부터 약제급여 적정성 평가를 실시 중이다. 이번 처방률은 불필요한 항생제 사용을 줄이는 중요 지표다.

길병원의 급성상기도감염 항생제 처방률은 9.38%로 전체 의료기관 평균 43.54%보다 많이 낮았다. 급성하기도감염에서도 11.93%로 전체 평균(58.92%)을 크게 밑돌았다. 전체 상병과 유소아 급성중이염 항생제 처방률 역시 낮아 다양한 외래 진료 영역에서 항생제를 신중하게 처방 중이었다.

주사제 처방률의 경우 1.1% 기록으로 1등급을 받았다. 주사제는 환자 상태와 의학적 필요성을 고려해 적절하게 사용해야 한다. 불필요한 처방을 줄이는 게 환자 안전과 합리적인 의료 이용 측면에서 중요하다고 길병원은 설명한다.

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