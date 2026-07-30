[경제 단신] 서울 25개 구별 농심 라면 인기지도 눈길 외

서울 25개 구별 농심 라면 인기지도 눈길

올 상반기 서울 전체 대형마트의 농심 라면 매출 순위는 ‘신라면’, ‘짜파게티’, ‘얼큰한너구리’ 순으로 나타났다. 농심이 서울 25개 자치구 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM)의 자사 라면 판매 데이터를 분석해 29일 발표한 ‘2026 서울 농심 라면 인기지도’(사진)에서다. 신라면은 대형마트가 있는 22개 자치구 중 15곳에서 1위를 차지했다. 짜파게티는 성동·용산·광진구 등 6개 구에서 가장 많이 팔렸다. 외국인 관광객이 많은 중구에서는 신라면 브랜드의 글로벌 공략 제품인 ‘신라면 골드’와 ‘신라면 툼바’가 1, 2위를 차지했다.

카카오, AI 시민성 교육 협의체 출범

카카오 임팩트재단은 지난 28일 카카오 인공지능(AI) 캠퍼스에서 AI 시민성 교육 체계 구축을 위한 전문가 협의체인 ‘사이좋은 AI 네트워크’ 출범 기념 라운드테이블(사진)을 열었다고 29일 밝혔다. 이 협의체는 AI와 교육 분야 전문가들이 참여해 AI 시민성 교육의 방향을 설정하고, 학교 현장에 적용할 교육 모델과 교육과정을 연구하는 역할을 맡는다. 카카오 임팩트재단은 2015년부터 운영해 온 청소년 디지털 시민성 교육 프로그램 ‘사이좋은 디지털 세상’을 AI 분야로 확대할 계획이다.

그랑 콜레오스, 경찰 다목적 순찰차 선정

르노코리아는 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 그랑 콜레오스(사진)가 경찰청 다목적 순찰차 시범사업 차종으로 선정됐다고 29일 밝혔다. 르노코리아는 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 4WD 모델을 총 50대 공급한 뒤 연내 60대를 추가로 공급할 예정이다. 그랑 콜레오스는 우수한 상품 경쟁력을 바탕으로 선호도 조사에서 높은 평가를 받았다고 르노코리아는 설명했다. 특히 가솔린 4WD 모델은 보그워너의 6세대 사륜구동 시스템과 인텔리전트 사륜구동 시스템을 적용해 다양한 도로와 기상 환경에서도 안정적인 주행 성능을 제공한다.

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