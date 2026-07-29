中왕이, 8월 방한 유력…북핵 등 한반도 현안 논의 전망

왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 다음 달 중순 1박2일 일정으로 한국을 방문할 것으로 알려졌다. 한·중 관계 관리와 북핵 문제를 비롯한 한반도 정세를 둘러싼 양국 간 조율이 본격화할지 주목된다.

조현 외교부 장관(왼쪽)은 지난해 9월17일 중국 베이징에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 회담 및 만찬을 갖고 한·중 관계와 한반도 문제 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다. 외교부 제공

29일 외교가에 따르면 한·중 양국은 왕 부장의 방한 일정을 놓고 막판 조율을 진행해 왔으며, 다음 달 19∼20일 방한하는 방안에 공감대를 형성한 것으로 전해졌다. 왕 부장은 방한 기간 중 조현 외교부 장관과 외교장관 회담을 열어 양국 관계 전반과 북핵 문제, 북·중 관계 등 현안을 논의할 전망이다. 이와 함께 청와대를 방문해 이재명 대통령을 예방하는 방안도 검토되는 것으로 알려졌다.

왕 부장의 방한이 성사되면 지난 1월 이 대통령의 국빈 방중과 시진핑 국가주석과의 한·중 정상회담 이후 중국 외교안보 최고위급 인사가 한국을 찾는 첫 사례가 된다. 앞서 조현 장관은 올해 1분기 왕 부장의 방한과 한·중 외교장관 회담을 추진하겠다고 밝혔지만 성사되지 않았다. 왕 부장은 지난 4월 한국보다 먼저 북한을 방문했다.

이 과정에서 중국이 북핵 문제 해결보다는 북·중 관계 회복에 무게를 두고 있다는 우려가 제기됐다. 특히 시 주석이 지난달 평양을 방문하면서 중국이 사실상 북핵 문제를 묵인하는 것 아니냐는 관측도 나왔다.

우리 정부는 이번 한·중 외교장관 회담에서 중국이 북한 비핵화와 평화 정착을 위해 보다 건설적인 역할을 해줄 것을 요청할 것으로 보인다. 양측은 대화와 협력을 통한 북핵 문제 해결 원칙을 재확인하는 한편, 북·중 관계 변화가 한반도 정세에 미칠 영향에 대해서도 의견을 교환할 전망이다.

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