‘우표, 시대에 퐁당 빠지다’… 로보트태권V 기념우표 발행 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

29일 서울 중구 동대문디자인플라자 이간수문 전시장에서 열린 ‘2026 대한민국 우표전시회’에서 어린이들이 로보트태권V 기념우표를 소개하고 있다. 우정사업본부는 지난 반세기 동안 꾸준한 사랑을 받아온 로보트태권V 기념우표 70만장을 발행했다. 로보트태권V는 오는 29일부터 다음 달 2일까지 서울 동대문디자인플라자 이간수문전시장에서 열리는 '2026 대한민국 우표전시회' 대표 캐릭터로도 활용된다.

29일 서울 중구 동대문디자인플라자 이간수문 전시장에서 열린 ‘2026 대한민국 우표전시회’에서 어린이들이 로보트태권V 기념우표를 소개하고 있다. 우정사업본부는 지난 반세기 동안 꾸준한 사랑을 받아온 로보트태권V 기념우표 70만장을 발행했다. 로보트태권V는 오는 29일부터 다음 달 2일까지 서울 동대문디자인플라자 이간수문전시장에서 열리는 '2026 대한민국 우표전시회' 대표 캐릭터로도 활용된다.

29일 서울 중구 동대문디자인플라자 이간수문 전시장에서 열린 ‘2026 대한민국 우표전시회’에서 관람객들이 전시된 우표를 관람하고 있다. 우정사업본부는 지난 반세기 동안 꾸준한 사랑을 받아온 로보트태권V 기념우표 70만장을 발행했다. 로보트태권V는 오는 29일부터 다음 달 2일까지 서울 동대문디자인플라자 이간수문전시장에서 열리는 '2026 대한민국 우표전시회' 대표 캐릭터로도 활용된다.

29일 서울 중구 동대문디자인플라자 이간수문 전시장에서 열린 ‘2026 대한민국 우표전시회’에서 어린이들이 로보트태권V 기념우표를 소개하고 있다. 우정사업본부는 지난 반세기 동안 꾸준한 사랑을 받아온 로보트태권V 기념우표 70만장을 발행했다. 로보트태권V는 오는 29일부터 다음 달 2일까지 서울 동대문디자인플라자 이간수문전시장에서 열리는 '2026 대한민국 우표전시회' 대표 캐릭터로도 활용된다.

이번 전시회는 '우표, 시대에 퐁당 빠지다'를 주제로 과거와 현재, 미래를 잇고, 전세대를 연결하는 우표를 매개체로 참석자들이 즐길 수 있는 행사로 마련됐다. 전시회는 로봇 태권V 기념우표 테마관, 현재의 트렌드 키워드 우표 테마관, 인공지능(AI) 융합 콘텐츠 테마관 등으로 구성됐다.

박인환 우정사업본부장은 "이번 전시회는 모든 사람들이 함께 즐길 수 있도록 다양한 테마관과 체험 프로그램으로 구성했다"며 "우표 속에 담긴 다양한 문화와 소통하며 무더운 여름 시원하게 우표에 빠져보길 바란다"고 말했다.

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