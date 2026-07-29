BTS, 그래미 보이콧… 노래 출품 안 한다

그룹 방탄소년단(BTS·사진)이 내년 2월 열리는 제69회 그래미 어워즈에 음악을 출품하지 않기로 했다고 29일 밝혔다.



BTS는 이날 오후 멤버 각자의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “저희는 올해 그래미에 출품하지 않기로 했다”며 “음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다. 늘 함께해 주는 ‘아미’와 모든 분께 감사드린다”고 전했다.



BTS는 지난 3월 발표한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 미국 빌보드 메인 싱글·앨범 차트 1위를 모두 석권하는 등 세계적인 반향을 일으켰다. 그럼에도 그래미 어워즈 도전을 포기한 것은 지난달 그래미 측이 한국·중국·일본 등 아시아권 음악을 구분해 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’ 부문을 신설한다고 발표한 데 대한 반발로 해석된다. ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’는 K팝을 비롯해 J팝(일본), C팝(중국) 등 하나 또는 그 이상의 아시아 국가 언어를 유의미하게 사용하고 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아시아 팝 음악의 탁월함을 기리기 위해 만들어졌다.



그러나 가요계에서는 한국, 중국, 일본의 대중음악을 아시아라는 지역 단위로 묶은 데 대해 서구 중심적 시각이 반영된 것이라는 지적이 나온다. 미국 등 글로벌 음악 시장에서 영향력을 키워 온 K팝을 주요 부문이 아닌 별도 부문으로 한정하려는 의도라는 해석도 있다.

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