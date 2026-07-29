농협중앙회, AI·디지털 기술 앞세운 전사적 업무 혁신 착수

사진=농협중앙회 제공

농협중앙회는 급변하는 경영환경에 대응하고 조직의 효율성과 전문성을 높이기 위해 전사적인 업무 혁신 프로젝트를 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 프로젝트는 단순한 업무 효율화를 넘어 업무 전 과정(End-to-End)을 재설계해 불필요한 절차와 관행을 개선하고, AI와 디지털 기술을 활용한 새로운 업무체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

농협중앙회는 앞서 본부 직원을 대상으로 100회 이상의 심층 인터뷰를 실시하고, 직무 분석과 현장 의견을 종합해 시급성·중요도·실행 가능성·개선 효과를 기준으로 우선 추진 과제를 선정한 것으로 전해졌다.

주요 추진과제는 ▲업무 재설계(BPR) ▲내부 규정 및 제도 개선 ▲AI 기반 업무 혁신 ▲디지털 워크플레이스 구축 등이다.

먼저 계약, 예산, 심의 등 반복적이고 표준화가 가능한 업무는 디지털 기반으로 재설계된다. 빈도가 높은 업무는 유형별 표준 프로세스를 마련해 업무 누락과 시행착오를 줄이고, 처리 속도와 업무 품질을 높인다는 방침이다.

내부 규정과 제도도 현실에 맞게 정비된다. 유사·중복된 투자 심의 규정을 통합하고 오래된 금액 기준을 합리적으로 조정해 절차를 간소화한다는 계획이다. 이를 통해 기존에 최대 4개월까지 걸리던 적격성 심사 기간은 1~2개월 수준으로 단축될 것으로 기대된다.

아울러 생성형 AI와 로봇프로세스자동화(RPA)를 활용한 업무 지원체계도 구축한다. 최신 법령과 내부 규정, 실무 매뉴얼을 학습한 ‘업무용 지식검색 AI 에이전트’를 도입하고, 데이터 입력과 문서 병합 등 반복 업무는 자동화해 직원들이 기획·분석 등 고부가가치 업무에 더욱 집중할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

최진수 기획실장은 “이번 프로젝트는 단순한 업무 개선을 넘어 중앙회 운영 전반을 혁신하기 위한 임직원들의 강한 의지를 담고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “앞으로도 지속적인 혁신을 통해 농업인과 조합원 중심의 지원 조직으로 거듭나겠다”고 말했다.

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