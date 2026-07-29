LG전자, 1천억원 자사주 매입 완료…주당 500원 중간배당

LG전자[066570]는 1천억원 규모의 자기주식(자사주) 매입을 완료했다고 29일 공시했다.



LG전자는 올해 1월 NH투자증권과 체결한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 보통주 58만8천589주와 우선주 14만1천840주를 취득했으며, 취득 완료에 따라 신탁계약을 해지했다고 밝혔다.

LG전자 여의도 트윈타워. 연합뉴스

취득한 자사주는 주주가치 제고를 위해 연내 소각할 예정이다.



앞서 LG전자는 지난해 말 기업가치 제고계획을 통해 향후 2년간 총 2천억원 규모의 주주환원 계획을 발표했다. 올해 1천억원 규모의 자사주 매입을 완료한 데 이어 내년에도 추가로 1천억원 규모의 주주환원을 추가 실행할 계획이다.



이와 함께 LG전자는 중간배당으로 보통주와 우선주 각각 1주당 500원의 현금배당을 실시한다.



시가배당률은 보통주 0.3%, 우선주 0.8%이며 배당금 총액은 896억6천775만4천원이다. 배당 기준일은 다음 달 13일, 며, 지급예정일은 같은 달 28일이다.



LG전자는 지난 2024년부터 주당 기본(최소) 배당액을 1천원으로 설정하고, 주주들의 안정적인 현금흐름과 주주가치 제고에 기여하는 차원에서 중간배당을 실시하고 있다.

<연합>

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