경남 양산 40.3도까지 치솟아…부산 '122년 만에 최고기온'

29일 한낮 경남 양산 기온이 40도를 넘겼다.

재작년과 작년에 이어 3년 연속 국내에서 기온이 40도를 넘는 지역이 나온 것이다.

'극히 이례적'이라고 여겨지던 '7월에 40도'도 작년에 이어 2년 연속 나타났다.

지난 28일 서울 동작구 기상청 모니터에 양산시 현재 기온이 39도로 표시돼 있다. 29일 양산 기온은 오후 3시 26분 40도를 기록했고 이후 더 올라 오후 3시 34분에는 40.3도를 찍었다. 연합뉴스

기상청 관측기록을 보면 양산 기온은 이날 오후 3시 26분 40도를 기록했고 이후 더 올라 오후 3시 34분에는 40.3도를 찍었다.

아직 해가 지지 않아 기온이 더 오를 가능성도 있다.

2008년 12월 26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 이처럼 높게 기온이 오른 적은 없었다.

지난 26일 양산 기온이 39.3도까지 오르면서 재작년 8월 3일 기록(39.3도)을 제치고 1위에 오른 지 사흘 만에 기록이 또 경신된 것이다. 기상기록은 값이 같으면 최신을 상위에 놓는 원칙이 있다.

올해도 40도가 넘는 지역이 나오면서 '40도 더위'가 '뉴노멀'이 됐다는 평가가 나올 것으로 보인다.

이날 부산 기온도 오후 2시 56분 38.8도(부산기상관측소 기준)까지 올랐는데 이는 1904년 4월 9일 부산에서 근대적인 기상관측을 시작한 이래 최고기온이다. 종전 1위는 2016년 8월 14일 기록된 37.3도였다.

부산 북구는 기온이 39.0도(오후 2시 30분)까지 치솟기도 했다.

부산은 대한해협에 접해 해양성 기후 특성이 나타난다. 바다는 육지보다 비열이 커서 여름철 상대적으로 느리게 뜨거워진다. 이에 바다의 영향이 큰 부산은 여름 한낮 기온이 내륙보다 덜 오르는 편인데 '이중 고기압 더위'에 기온 기록이 경신됐다.

부산과 이웃한 김해 기온도 2008년 2월 관측을 시작한 이래 두 번째로 높은 수준인 38.6도까지 올랐다. 김해의 역대 최고기온은 2013년 8월 10일 기록된 39.2도다.

29일 대구 달서구 대덕승마장에서 마필관리사가 더위에 지친 말에게 시원한 물을 뿌려주고 있다.

동해안 쪽도 기온이 높게 올랐는데, 강원 속초 기온은 36.6도까지 오르면서 1968년 1월 1일 기상관측 이래 7월 기온으로는 두 번째로 높았다.

북태평양고기압과 티베트고기압이 이중으로 우리나라를 덮어 극심한 더위가 당분간 이어질 것으로 예상돼 기온이 40도가 넘는 상황이 계속 나올 가능성이 크다.

2개 고기압이 우리나라를 덮은 가운데 남쪽에서 고온다습한 공기가 불어 들면서 열이 주입되기만 하고 빠져나가지는 않는 상황이다. 고기압권 내 하강 기류에 구름이 발달하지 못하면서 햇볕까지 강하게 내리쬐고 있다.

동쪽 지역은 바람이 산맥을 넘으며 한층 뜨거워지는 '푄현상'이 겹쳐 특히 덥다.

<연합>

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