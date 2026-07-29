‘하늘 나는 택시’ 비행 첫선…제주 성산일출봉서 UAM 유인 기체 비행 시연

조종사가 탑승한 도심항공교통(UAM) 기체가 제주 성산일출봉과 섭지코지 앞바다 위를 비행했다. 정부가 2028년 초기 상용화를 목표로 추진 중인 K-UAM 서비스 모델이 국민 앞에 처음 모습을 드러냈다.

제주도는 29일 국토교통부 주최로 ‘제주 UAM 서비스 쇼케이스’를 개최했다고 밝혔다.

비행에 나선 독일 볼로콥터 유인 기체는 실제 운항 환경을 시연하고 관광을 비롯해 지역 교통과 공공서비스 분야에 활용할 수 있는 운항 모델을 영상과 함께 선보였다.

UAM은 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송하는 항공교통 수단으로, 주로 전력을 사용해 활주로 없이 수직으로 이착륙하는 방식(VTOL)으로 개발된다.

이날 국내 기체 개발 현황도 확인할 수 있었다. 2026 대한민국 드론·UAM 박람회에서 시연에 성공한 삼보모터스그룹은 개발 중 인 B-33X의 실물 크기 모형과 비행시뮬레이터를 선보였다.

제주 UAM 가상현실(VR) 시뮬레이터도 함께 운영돼 관람객이 제주 상공을 나는 장면을 직접 체험했다.

제주도는 지난해 국토부 UAM 지역시범사업 공모에 선정돼 정부 정책과 발을 맞춰 상용화를 준비하고 있다. 올해는 성산 수직이착륙장(버티포트) 설계에 착수하고 도심항공교통법에 따른 시범운용구역 지정도 추진한다.

국토부는 지난 16일 2차 업무보고에서 2028년 초기 상용화 추진 방침을 밝혔다. 이날 UAM 팀코리아도 초기 K-UAM 상용화 모델과 제1호 UAM 조종사·정비사 양성계획을 보고하며 상용화 기반 마련에 속도를 냈다.

29일 제주도 성산일출봉 인근에서 도심항공교통(UAM) 비행 시연이 열리고 있다. 제주도 제공

이날 시연에는 박천수 제주도 행정부지사와 홍지선 국토부 제2차관, UAM 팀코리아(산·학·연) 관계자와 참여기업, 도민·관광객 등 500명가량이 현장을 찾았다.

박천수 제주도 행정부지사는 “이번 비행이 대한민국 도심항공교통 상용화의 출발점으로 남기를 바란다”며 “국토부, UAM 팀코리아와 함께 상용화에 이르기까지 제주가 맡은 몫을 다하겠다”고 말했다.

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