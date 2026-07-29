황정민 측, 사생활 의혹 논란에 "스토킹 범죄 피해 당해"

배우 황정민 소속사 측이 최근 온라인상에서 확산 중인 불륜 의혹 관련 게시물에 대해 “스토킹 범죄 피의자의 일방적인 주장”이라며 강하게 반박했다.

황정민 소속사 샘컴퍼니는 29일 다수의 매체를 통해 “황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자”라며 “황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다”고 밝혔다.

이어 “법원은 피의자에 대해 세 차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다”고 설명했다. 그러면서 “샘컴퍼니는 악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정”이라며 “이와 같은 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 덧붙였다.

앞서 한 누리꾼은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 황정민과 나눈 것으로 추정되는 메신저 대화와 통화 녹취록이라고 주장한 자료를 잇따라 공개했다. 해당 작성자는 자신이 황정민과 약 2년간 연인 관계였으나 최근 관계가 틀어졌고, 이후 형사 고소를 당했다고 주장했다.

게시물에는 황정민으로 추정되는 인물이 자신의 사진을 보내며 친밀한 대화를 나눈 정황이 담겼으며, 작성자는 영화 ‘틈만 나면’의 한 장면을 캡처해 조롱성 글을 남기기도 했다.

한편 황정민은 현재 나홍진 감독의 신작 ‘호프’로 관객을 만나고 있다.

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