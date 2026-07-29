서부전선 최전방 경계 중기관총에 실탄 안 꿴다…합참도 몰랐다

서부전선을 관할하는 육군 1군단이 일반전초(GOP)와 최전방 소초(GP)에서 K6 중기관총에 실탄을 장착하지 않은 채 경계작전을 해온 것으로 29일 확인됐다.

군에 따르면 1군단은 올해 상반기부터 GP·GOP 경계작전에서 K6 중기관총에 실탄을 삽탄하지 않고, 대신 실탄이 든 탄통을 옆에 비치해두도록 경계 근무 지침을 바꿔 운용하고 있다.

2024년 6월 26일 오전 경기 남양주시 육군 제7포병여단에서 열린 6·25참전용사 초청행사에서 K9A1 자주포에 탑승한 군 장병이 K6 기관총으로 조준하고 있다. 뉴스1

K6 중기관총은 우리 군이 운용하는 가장 큰 구경의 총기로, 분당 600발 속도로 12.7㎜ 탄을 발사할 수 있으며 유효 사거리는 1.8㎞ 수준이다.

돌발 상황 발생 시 즉각 대응을 위해 탄띠 형태의 실탄을 삽탄해 놓는 것이 기존 경계근무 원칙이었다.

1군단 측은 지침 변경 이유를 밝히지 않았으나, GOP·GP 초소에서 실탄을 장착한 K6의 오발 사고가 종종 발생해온 점을 감안할 때 오발 사고 예방 조치로 추정된다.

우리 군의 작전을 총지휘하는 합동참모본부는 이 같은 지침 변경 사실을 알지 못했다.

합참 관계자는 “현재 GP, GOP 등 전방지역에서 우리 군의 화기 운용은 실탄 삽탄이 원칙”이라며 “일부 부대에서 예외적으로 운용하고 있는 것에 대해 현장 확인 후 필요한 조치를 할 예정”이라고 밝혔다.

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