연이틀 급락장에 국내증시 시총 5천조 내줘…약 4개월만

급락장이 연일 이어지면서 29일 국내 증시 시가총액이 약 4개월 만에 5천조원 아래로 밀려났다.
한국거래소에 따르면 현재 국내 증시(코스피+코스닥+코넥스) 시가총액 총합은 4천723조1천310억원으로 집계됐다.
시장별로 보면 현재 코스피 시가총액은 4천365조6천10억원, 코스닥과 코넥스는 각각 354조1천640억원, 3조3천660억원이다.
거래소에 따르면 국내 증시 시가총액이 5천조원을 밑돈 건 지난 4월 2일 이후 약 4개월 만이다.
앞서 국내 증시 시가총액은 지난 1월 2일 사상 처음 4천조원을 돌파했으며, 한 달 만인 2월 3일 5천조원을 넘었다.
이후 이란 전쟁 영향에 증시 변동성이 커지면서 등락을 거듭하다 약 2개월여 만인 지난 4월 27일 역대 처음 6천조원을 넘어섰고, 이후 8거래일 만인 5월 11일 7천조원마저 돌파했다.
이후 지난달 22일 7천997조까지 치솟으며 8천조 돌파를 눈앞에 뒀다. 그러나 반도체 업황 피크아웃(정점 후 하락) 우려 등에 주가가 하락 곡선을 그리자 덩달아 시총도 쪼그라들기 시작했다.
이에 이달 2일 7천조원을 내준 데 이어, 20일에는 6천조원 아래로 밀려났으며, 이날엔 5천조원마저 내줬다.
이달 들어서만 국내 증시 시총은 2천조원 넘게 증발했다.
이처럼 급격히 시총이 감소한 것은 최근 연이틀 국내 증시가 대형 반도체주 약세에 급락한 영향이 큰 것으로 풀이된다.
이날 오후 2시 현재 코스피는 8.71% 급락한 5,498.91을 나타내고 있으며, 코스닥지수도 7.98% 내린 649.54를 기록 중이다.
전날 코스피는 10.84%, 코스닥지수는 7.72% 급락한 데 이어 이틀째 폭락세다.
급락장에 이날 오전 유가증권시장과 코스닥시장에서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 전날에 이어 발동됐다.
거래를 일시적으로 중단하는 서킷 브레이커도 양 시장에서 이틀 연속 발동됐다.
<연합>
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