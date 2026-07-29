AI가 쏘아 올린 복지…경기도, 내달부터 5개 시·군에서 복지 실증 사업

복지 상담부터 사회보장급여 신청 안내, 현장 방문 조사까지 복지행정 전 과정에 인공지능(AI) 기술이 적용된다.

경기도는 보건복지부 공모사업에 선정돼 내달부터 도내 5개 시에서 생성형 AI 기반의 복지행정 실증을 추진한다고 29일 밝혔다.

경기도 광교 청사

이를 위해 도는 이날 서울 한국프레스센터에서 보건복지부, 한국사회보장정보원과 ‘복지행정 AI 정책실험실 실증사업’ 추진을 위한 업무협약을 교환했다.

이번 사업에는 국비 1억6800만원이 투입된다. 8월부터 연말까지 수원·화성·평택·시흥·오산시에서 진행되는 사업은 도민 대상 ‘AI 복지 서비스’와 복지 공무원을 위한 ‘업무 지원 AI’의 두 축으로 가동된다.

우선 도민을 대상으로 생성형 AI 언어모델을 적용해 자연스러운 대화로 이용자의 복지 수요와 위기 상황을 다각도로 파악한다. 복잡한 사회보장급여 제도를 도민이 알기 쉽게 이해하도록 신청 자격, 절차, 필요 서류 등을 맞춤형으로 안내하고, 위험도 분류에 따른 위기 가구 발굴에도 나선다.

복지 공무원들의 행정 부담을 줄이기 위한 모바일 기반 AI 시스템도 구축된다. 공무원이 가정 방문이나 현장 상담을 진행할 때 음성을 문자로 자동 변환해 기록해 주고, 상담 사례에 적합한 복지 서비스를 AI가 실시간으로 추천한다. 이를 통해 수기 작성 등 과도한 서류 업무를 줄이고 상담 자체에 집중할 수 있는 환경을 조성한다.

아울러 각 지역의 특성에 맞춘 실증 모델도 가동된다. 수원에는 대규모 복지 수요에 대응하는 특례시형 모델을, 화성에는 신도시와 농어촌이 공존하는 지역 여건을 살린 통합돌봄 모델을 적용해 실효성을 검증한다.

금철완 경기도 복지국장은 “이번 실증은 AI 기술을 복지 현장에 접목해 공무원의 행정 부담을 줄이고 도민에게 필요한 서비스를 신속·정확하게 안내하기 위한 첫걸음”이라며 “참여 시·군과 긴밀히 협력해 현장 중심의 AI 복지 혁신 모델을 선도하겠다”고 말했다.

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