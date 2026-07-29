휴게소·졸음쉼터서 15분 쉬면 주간 최대 20만원 받는다…방법은? [여행+]

도로공사는 ‘휴식포인트’ 제도를 오는 12월31일까지 운영한다고 밝혔다. 15분 휴식 시 50∼500원이 적립된다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

고속도로 휴게소나 졸음쉼터에서 15분 이상 쉬면 최대 500원 상당의 포인트가 쌓인다. 한국도로공사는 졸음운전으로 인한 대형 사고를 예방하기 위해 이 같은 내용의 휴식포인트 제도를 올해 12월31일까지 운영한다고 29일 밝혔다. 적립한 포인트는 전국 커피전문점과 편의점 기프티콘으로 교환해 실생활에서 유용하게 사용할 수 있다.

◆ 앱 알림 누르고 15분 휴식…주간 추첨으로 최대 20만원 혜택

이날 한국도로공사에 따르면 ‘휴식포인트’ 제도 참가는 위드라이브 앱을 스마트폰에 설치하면 자동으로 이어진다.

앱을 설치한 운전자가 고속도로 휴게소나 졸음쉼터에 도착하면 ‘휴식 안내 알림’이 자동으로 전송된다.

이후 운전자가 이 알림을 누른 뒤 15분 이상 머무르며 휴식을 취하면 50원에서 최대 500원 상당의 포인트가 즉시 적립된다.

매주 월요일에 진행되는 주간 추첨 행사에 당첨될 경우 1000원에서 최대 20만원 상당의 포인트를 추가로 받을 수 있다.

이렇게 모은 포인트는 모바일 기프티콘으로 교환하여 오프라인 매장에서 현금처럼 사용할 수 있으며 본 제도의 운영 기간은 올해 12월31일까지다.

◆ 전체 사고는 줄었지만 사망자는 급증…치명률 높아진 고속도로

도로공사가 금전적 보상을 늘리며 제도를 개편한 핵심 배경에는 최근 급격히 악화된 고속도로 인명피해 지표가 자리하고 있다.

올해 상반기 고속도로 교통사고 발생 건수는 최근 3년인 2023년부터 2025년 사이의 같은 기간 평균보다 36건 감소했다.

하지만 전체 사망자 수는 오히려 70명에서 95명으로 35.7% 급증했다.

이 가운데 졸음운전과 주시태만으로 인한 사망자는 46명에서 68명으로 47.8% 늘어났다. 이는 전체 사망자의 71.6%를 차지하는 압도적인 수치다.

교통사고 총량은 줄어든 반면 사망자가 늘어난 것은 한 번 발생하는 사고의 치명률이 훨씬 높아졌음을 의미한다.

졸음운전이나 주시태만 사고는 운전자가 브레이크를 밟거나 방향을 트는 등의 회피 조작을 전혀 하지 못한 채 정상 주행 속도 그대로 충돌하기 때문에 동일한 사고 상황에서도 피해 규모가 기하급수적으로 커진 것이다.

◆ 기존 땡큐 포인트 대비 1회 적립 한도 대폭 인상

이번 휴식포인트는 한국도로공사가 2023년부터 2025년까지 운영했던 ‘땡큐 포인트’ 제도의 적립 규모를 상향 조정하여 새롭게 개편한 것이다.

지난해 해당 제도에는 약 62만명의 운전자가 참여해 190만여회의 자발적인 휴식을 기록했다.

이에 따라 도로공사는 총 1억8000만원 규모의 포인트를 운전자들에게 지급했다.

지난해 전체 지급액을 누적 휴식 횟수로 나누어보면 1회 휴식당 평균 지급액은 95원 수준에 불과했다.

하지만 이번 개편을 통해 1회 적립 상한액이 500원까지 대폭 올라가면서 운전자들이 실제 체감하는 참여 유인과 보상 규모는 지난해보다 훨씬 커지게 되었다.

도로공사 관계자는 “졸음운전을 예방하는 가장 확실한 방법은 휴게소나 졸음쉼터에서 잠깐이라도 쉬어가는 것”이라며 “15분의 짧은 휴식으로 안전한 고속도로를 함께 만들어 달라”고 당부했다.

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