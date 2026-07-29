'방역 모범국' 대만, 코로나19 재확산…응급진료 1만건 넘어

최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전 세계적으로 재확산하는 가운데 팬데믹(대유행) 당시 방역 모범국으로 주목받았던 대만에서 확진자가 급증하고 있다.



29일 중국시보와 연합보 등 대만 언론에 따르면 전날 대만 위생복리부 질병관제서(CDC)는 이달 19∼25일 코로나19로 인한 응급진료 환자가 1만605명으로 전주(12∼18일) 7천534명보다 117.4% 늘어났다고 밝혔다.

대만 위생복리부 질병관제서. 연합뉴스

이어 21∼27일에는 코로나19 중증 환자가 생후 7개월 여아를 포함해 42명 발생했으며 9세 어린이와 70대 노인 등 2명이 사망했다고 전했다.



질병관제서는 7주 연속 코로나19 환자가 늘고 있다면서 현재 추세로 판단하면 다음달 16일 전후로 최고 정점인 5만1천여명에 이르고 유행은 9월 말까지 이어질 것으로 내다봤다.



그러면서 지난해 10월 이후 대만 내 코로나19 중증 환자는 203명, 사망자는 25명이라면서 중증 환자의 90% 이상은 65세 이상 만성질환자로 지난해 10월 이후 코로나19 백신을 접종하지 않았다고 밝혔다.



한 당국자는 대만에서 코로나19가 공식적으로 유행 단계에 접어들었다면서 대만에서 유행하는 코로나19 변이 바이러스는 'NB.1.8.1'이라고 설명했다.



그는 지난해 10월부터 이달 26일까지 코로나19 백신 접종자가 약 174만2천여명에 달한다면서 지난주에 7천607명이 접종해 전주(2천655명)보다 3배 이상 늘어났다고 전했다.



이어 현재 전국적으로 43만7천여 도스(1회 접종분)에 달하는 코로나19 백신이 남아있어 공급에는 문제가 없다고 덧붙였다.



그러면서 백신이 부족한 것으로 알려진 수도 타이베이시 등 전국 지자체에 추가 배송에 나설 것이라고 강조했다.



전 세계적 코로나19 바이러스 변이 점유율은 NB.1.8.1(58.76%), XFG (19.07%), JN.1(15.46%) 순이다.



한편, 질병관제서는 이달 중순 일본뇌염으로 확진된 북부 타오위안 70대 만성질환자가 입원 일주일 만에 사망했다고 전날 밝혔다. 이는 대만에서 올해 뇌염에 걸려 사망한 첫 사례다.

<연합>

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