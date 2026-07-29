국민체육진흥공단, 스포츠 ESG ‘오픈랩’ 가동…회원사가 직접 기획·실행

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 스포츠계의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산을 위해 회원사가 직접 사업을 기획하고 실행하는 지원 프로그램을 본격 가동한다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 올해 처음 시행하는 ‘스포츠 ESG 오픈랩’에 참여할 5개 회원사를 최종 선정했다고 29일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 올해 처음 시행하는 ‘스포츠 ESG 오픈랩’에 참여할 5개 회원사를 최종 선정했다고 29일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

‘스포츠 ESG 오픈랩’은 협력체 회원사의 ESG 경영 실천을 유도하기 위해 국민체육진흥공단이 사업 예산을 지원하는 프로그램이다. 공단이 일방적으로 사업을 추진하는 방식에서 벗어나 회원사가 직접 아이디어를 내고 실행하는 ‘열린 실험 공간’을 표방한다.

국민체육진흥공단은 지난 6월부터 이달 13일까지 회원사를 대상으로 사업을 공모한 뒤 심의를 거쳐 최종 5개 회원사를 선정했다.

선정된 회원사는 대한체육회, 대한국학기공협회, 위밋업스포츠, 태권도진흥재단, 브이엘시티 스튜디오다.

대한체육회는 체육단체 ESG 경영 가이드라인 제작에 나선다. 대한국학기공협회는 국학기공 대회를 활용한 친환경 문화 확산 캠페인을 추진한다. 위밋업스포츠는 축구를 통한 여성의 스포츠 참여 활성화를 사업 주제로 정했다.

태권도진흥재단은 폐도복을 활용한 업사이클링 교육을 진행하며, 브이엘시티 스튜디오는 공공자전거와 연계한 ESG 캠페인을 펼친다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 올해 처음 시행하는 ‘스포츠 ESG 오픈랩’에 참여할 5개 회원사를 최종 선정했다고 29일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

선정된 회원사에는 각각 최대 500만원의 사업비가 지원된다. 이들은 오는 8월부터 11월까지 4개월간 사업을 운영한 뒤 연말 최종 보고회를 통해 사업 성과와 우수 사례를 공유할 예정이다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 프로그램을 통해 스포츠 ESG 우수 사례가 범스포츠계로 확산되기를 기대한다”며 “앞으로도 협력체 회원사의 ESG 활동에 대한 지원과 응원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

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