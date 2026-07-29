1∼5월 12만명 출생, 7년만에 최다…증가율 15%, 역대 최고

올해 5월까지 태어난 아기가 12만명을 넘어서며 7년 만에 가장 많은 것으로 집계됐다.



출생아 수 증가율은 5월 월간과 1∼5월 누적 기준 모두 역대 최고치를 나타냈다.



사망자 수도 5월 기준 역대 최고치를 기록했다. 이른 폭염과 큰 일교차 탓으로 분석된다.

한 병원 신생아실에서 간호사가 신생아들을 돌보고 있다.

국가데이터처가 29일 공개한 '5월 인구동향'을 보면 올해 5월 출생아 수는 2만3천160명으로 1년 전에 비해 2천781명(13.6%) 늘었다.



출생아 수는 2024년 7월부터 23개월 연속 늘었다.



출생아 규모는 5월 기준으로 2019년(2만5천299명) 이후 7년 만에 가장 많았다. 5월 기준 증가율은 1981년 통계 작성 시작 이래 가장 컸다.



올해 1∼5월까지는 12만2천694명이 태어났다. 1년 전과 비교하면 1만6천166명(15.2%) 늘었다.



1∼5월 누적 규모는 2019년(13만4천433명) 이후 가장 많았고, 증가폭과 증가율 모두 통계 작성 시작 이래 가장 컸다.



5월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 1년 전보다 0.10명 증가했다.



출산 순위별 출생아 수 구성비는 첫째가 63.0%로 1.3%포인트(p) 늘었다. 둘째는 31.7%로 0.2%p 감소했다. 셋째 이상은 5.3%로 1.1%p 줄었다.



5월 사망자 수는 2만9천573명으로 1년 전보다 1천91명(3.8%) 증가했다. 이는 1983년 월간 사망 통계 작성 이래 5월 기준으로 가장 컸다.



데이터처 관계자는 "초고령층 사망 증감은 날씨에 영향을 받고는 한다"며 "올해 5월 일교차가 10도 이상인 날은 전년보다 3일 정도 증가했고, 5월 중순에 이른 폭염이 있었다"고 분석했다.



이에 따라 5월에는 6천413명이 자연감소했다. 다만 2024년 5월(-8천974명)·지난해 5월(-8천103명)보다는 자연감소 폭이 줄었다.



출생 증가 가능성을 예상할 수 있는 결혼은 감소했다.



5월 혼인 건수는 2만368건으로 1년 전보다 1천392건(-6.4%) 줄었다. 3·4월 연속 작년 동월 대비 증가했지만, 5월 감소 전환했다.



데이터처는 "통상 5월은 혼인 수가 증가하는 달이지만, 노동절이 공휴일로 지정되는 등 휴일이 늘어나 신고가 가능한 날이 줄어든 영향으로 보인다"며 "신고일 수를 고려하면 오히려 소폭 증가한 수준"이라고 분석했다.



5월 이혼 건수는 7천122건으로 1년 전보다 290건(-3.9%) 감소했다. 과거 혼인 감소의 영향으로 분석된다.

<연합>

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