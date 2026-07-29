조 의장 ‘연임 개헌’ 발언 폭탄… 與선 “말실수” “욕 나오려 하네”

조정식 국회의장이 이재명 대통령 연임을 위한 개헌 가능성을 내비친 것으로 해석될 발언을 해 논란이 커지자 “현직 대통령의 연임은 개헌 논의 대상이 아니다”라고 진화에 나섰지만 정치권에서 파장이 지속되고 있다. 여권 내부에선 개헌 필요성을 강조하면서 나온 “말실수”라는 옹호론과 “조 의장이 사과해야 한다”는 책임론이 동시에 불거졌다.

조정식 국회의장이 지난 28일 서울 여의도 국회 사랑재에서 열린 취임 첫 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

조 의장은 28일 자신의 기자간담회 발언과 관련해 페이스북에 “권력구조 개편을 포함해 개헌이 이뤄지기 위해서는 정치 주체 간의 합의와 국민의 선택이 있어야만 가능하다는 취지의 기본 절차를 밝힌 것”이라며 “본의와 다르게 오해와 논란을 불러일으킨 점에 대해 유감스럽게 생각한다”고 적었다. 그는 “헌법 128조 2항의 내용은 존중돼야 하며, 향후 이뤄질 개헌 논의에 현직 대통령의 연임은 그 대상이 아니다”라고 거듭 강조했다.

이 대통령의 정상 외교에 국민적 관심이 집중되길 바랐던 여권은 조 의장에 쏘아 올린 뜻밖의 돌발 변수에 당혹감을 감추지 못하는 분위기다. 민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “개헌 관련 내용은 국민의 의견을 들어야 한다는 원론적인 말”이라고 조 의장은 두둔했다. 강득구 최고위원도 “더 이상 논란이 될 이유가 없다”며 수습에 나섰다.

친명(친이재명)계 핵심 의원은 통화에서 “발언의 일부분만 떼어내 마치 연임을 위한 개헌을 하려는 식으로 해석해선 안 된다. 조 의장의 취지는 그런 것이 아니었다”면서도 “이러한 논란은 결코 대통령에게 도움이 되는 방향은 아니다”라고 우려했다. 박지원 의원(5선)은 “조 의장이 해명했기에 논란은 중단돼야 한다. 음모론 등 불필요한 논쟁은 중단하자고 촉구한다”고 했다.

조 의장의 언행이 부적절했다는 시각도 만만찮다. 민주당 송영길 당대표 후보는 MBC에 출연해 “이 대통령에게도 확실하게 얘기했다. 이건 전혀 현직 대통령에는 대상이 안 된다”며 “조 의장 발언은 오해의 소지가 있다고 본다. 적절하지 않다고 생각한다”고 했다. 또 “사과는 해야 한다”고 했다. 정청래 후보는 “조 의장이 다시 한 번 해명하고 필요하면 사과도 고려해 봄이 어떤가. 만사 불여튼튼이다”라고 했다.

여권 원로인 유인태 전 국회 사무총장은 SBS 라디오에서 현직 대통령 연임 개헌 가능성에 대해 “그러니까 (조 의장이) ‘그건 말도 안 되는 소리’라고 그랬어야지”라며 “정말 또 욕 나오려고 그러네”라고 했다.

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