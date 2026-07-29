윤은혜, '커피프린스' 대박 후 고민…"여성미 인정받고 싶어"

윤은혜 유튜브 캡처

배우 겸 가수 윤은혜가 드라마 ‘커피프린스 1호점’ 종영 이후 차기작을 선택하며 느꼈던 고민을 솔직하게 털어놨다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘은혜로그인’에는 ‘Ep.10 우리 모두 여름이었다… | 가족여행 필수 마음가짐(경험담?), 더위에도 안 무너지는 메이크업 꿀팁, 해외에서 온 편지? etc. | 윤은혜의 잠 못드는 밤에’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤은혜는 팬들이 보낸 사연을 소개하며 소통하는 시간을 가졌다. 특히 중국의 한 팬은 드라마 “아가씨를 부탁해”를 통해 윤은혜를 알게 됐다며 “화려한 스타일과 사랑스러운 연기에 한눈에 반했다”고 전했고, 중국어로 사랑한다는 말을 부탁했다.

이에 윤은혜는 중국어로 팬에게 애정을 전한 뒤 “‘아가씨를 부탁해’가 중국에서 많은 사랑을 받았다”고 회상했다.

이어 “‘커피프린스 1호점’이 끝난 뒤 털털하고 숏컷에 남성적이고 소년 같은 이미지가 잘 어울린다는 칭찬을 많이 받았다”며 “여자로서의 모습을 인정받지 못하기 시작하면 그다음 작품 활동이 어려울 것 같다는 생각이 있었다”고 고백했다.

이 같은 고민 끝에 차기작으로 ‘아가씨를 부탁해’를 선택했다고 밝혔다. 윤은혜는 극 중 재벌가 상속녀 강혜나 역을 맡아 화려한 스타일과 여성스러운 매력을 선보였다.

그는 “적어도 패션이나 화려함을 통해 여자로서의 매력을 잘 보여줄 수 있는 작품이었으면 좋겠다고 생각해 고심해서 선택했다”며 “개인적으로는 연기나 여러 가지 면에서 아쉬운 부분이 있지만, 제가 고민했던 부분을 좋아해 주셔서 감사한 작품”이라고 말했다.

그러면서 “여성적인 이미지만큼은 가져간 것 같다”고 덧붙이며 당시 작품 선택에 담긴 진심을 전했다.

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