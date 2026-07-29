"하반기 집값 56%가 상승 전망…전월세는 더 불안"

하반기에도 주택 매매와 전세·월세 등 '트리플' 강세가 지속될 것이라는 설문조사 결과가 나왔다.



부동산114가 이달 13일부터 22일까지 전국 1천602명을 대상으로 온라인 설문 조사를 실시한 결과 응답자의 56%가 올해 하반기 주택 매매 가격 상승을 전망했다고 29일 밝혔다.

대출 규제 강화와 기준금리 인상에도 소비자들의 집값 상승 기대가 약 5년 만에 가장 높은 수준까지 치솟은 것으로 나타난 28일 서울시 송파구의 대단지 아파트 상가 부동산에 앞에 매매, 전세 안내문이 적혀 있다. 한국은행이 이날 발표한 소비자동향조사에 따르면 이달 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 127로, 한 달 새 7포인트(p) 상승하면서 2021년 9월(128) 이후 4년 10개월 만에 가장 높아졌다.

올해 상반기 조사 결과와 비교해 상승 전망은 4%포인트 증가한 반면 하락 전망은 4%포인트 감소했다.



매매 가격 상승 이유로는 '핵심 지역의 아파트 가격 상승'을 꼽은 응답자가 32.33%로 가장 많았고, '서울 등 주요 도심의 공급부족 심화'를 꼽은 경우는 16.95%로 뒤를 이었다.



매매가 하락을 점친 응답자 가운데 34.55%는 '대출 규제로 인한 매수세 약화'를 하락 원인으로 꼽았다.

자료=부동산114 제공

임대차 시장의 불안은 하반기에 지속될 것이라는 관측이 많았다.

전셋값이 상승할 것이라는 전망은 올해 상반기 조사에서 57.75%였으나 이번 조사에선 61.86%로 확대됐고, 월세는 60.91%에서 65.04%로 상승 전망이 늘었다.



전세 가격이 오른다는 응답자의 34.51%는 매수심리 위축에 따른 전세수요 증가를 이유로 들었다.



정부의 강력한 대출 규제로 인해 내 집 마련을 미루고 전세로 머무는 실수요자가 늘어날 것이라는 관측이다.



하반기 부동산 시장에 영향을 미칠 변수로는 '국내외 경기회복 속도 등 대외 경제여건'을 꼽은 응답자가 37.45%로 가장 많았고, '한국은행 기준금리 인상 여부'(37.33%), '대출, 세금 등 부동산 규제 환경 변화 여부'(34.58%) 순으로 조사됐다.

<연합>

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