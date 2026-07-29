아이오아이, 데뷔 10주년에 ‘갑자기’로 노래방 여자 아이돌 차트 정상

그룹 ‘아이오아이(I.O.I)’가 데뷔 10주년을 맞아 발표한 신곡으로 음원 시장에 이어 노래방에서도 존재감을 드러내고 있다.

그룹 ‘아이오아이(I.O.I)’가 데뷔 10주년을 맞아 발표한 신곡으로 음원 시장에 이어 노래방에서도 존재감을 드러내고 있다. 지니뮤직

금영엔터테인먼트가 최근 금영노래방 이용 데이터를 분석한 결과, 그룹 ‘아이오아이’의 곡 ‘갑자기’가 여자 아이돌 부문 차트에서 5주 연속 1위를 기록한 것으로 전해진다.

‘갑자기’는 음원 스트리밍 차트에서도 상위권을 유지하고 있어 노래방 이용자들의 선택은 많은 관심을 증명했다. 음원으로 듣는 데 그치지 않고 직접 노래를 부르는 이용자들 사이에서도 ‘아이오아이’를 향한 대중의 관심이 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

‘아이오아이’는 지난 2016년 Mnet 프로그램 ‘프로듀스 101’을 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 당시 방송을 통해 선발된 멤버들로 구성된 그룹은 활동 기간 동안 여러 히트곡을 선보이며 큰 인기를 누렸다.

데뷔 10주년을 맞아 다시 한자리에 모인 아이오아이는 신곡 ‘갑자기’를 공개하며 팬들의 관심을 끌었다. 오랜 기간 아이오아이의 재결합과 활동을 기다려온 팬들에게 이번 컴백은 과거의 추억을 되새길 수 있는 계기가 됐다. 여기에 아이오아이를 기억하고 있는 대중까지 관심을 보이면서 신곡이 음원 차트에서 지속적으로 좋은 흐름을 이어가고 있다.

금영엔터테인먼트는 추억과 향수를 불러일으키는 가수의 컴백과 리메이크 곡이 음악 소비 시장에서 하나의 흐름으로 자리 잡고 있으며, 이러한 경향이 노래방에서도 비슷하게 나타나고 있다고 밝혔다. 아이오아이의 ‘갑자기’ 역시 과거의 기억을 공유하는 팬들과 대중의 관심을 바탕으로 대중의 선택을 받았다고 전해진다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지