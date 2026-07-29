[기고] 꿈의 모종을 정식하다

나는 한국농수산대학교를 졸업한 뒤, 작년 ‘청년후계농 영농정착지원사업’에 선정돼 올해로 2년차가 된 청년농이다. 아무것도 가진 것 없이 시작했지만, 지금은 4300평 규모의 이중 단동 하우스 위에서 나만의 농업을 일구고 있다. 이 기반은 작년과 올해 후계농 자금을 통해 마련한 것이다. 돌아보면, 막막했던 출발선 위에 서 있던 나에게 학교를 졸업한 이후 하나둘씩 기회가 찾아왔고, 아버지와 주변의 따뜻한 도움 덕분에 나는 비로소 꿈을 펼칠 무대를 얻게 됐다.
나는 이 글을 통해 한농대 졸업생으로서 느낀, 우리 학교만의 특별한 가치를 이야기해 보고자 한다. 그리고 이 이야기가 농업을 시작하려는 후배들에게 작은 방향이 되기를 바란다.
가장 먼저 떠오르는 것은 ‘인연’이다. 2학년 때 참여했던 현장실습은 단순한 실습을 넘어, 농업 인생을 이어주는 중요한 연결고리가 됐다. 농업기술센터에서 장기현장실습을 했고, 그 곳에서 만난 인연들은 졸업 이후에도 여전히 나와 함께하고 있다. 청년농으로서 부딪히는 수많은 고민 앞에서 그분들은 기꺼이 길잡이가 돼 주었고, 덕분에 혼자가 아니라는 것을 느낄 수 있었다. 또한 더 넓은 배움의 기회도 함께 찾아왔다.
두 번째로는 사람과 사람을 이어주는 네트워크다. 한농대에서 만난 동기들과 선배들은 각자의 자리에서 치열하게 살아가고 있다. 그 모습이 끊임없는 자극이 됐고, 때로는 나를 다시 일으켜 세우는 힘이 됐다. 특히 후계농자금 문제로 막막했던 순간, 학과 선배의 조언은 해결의 실마리를 제공했다.
세 번째는 경험을 통해 시야를 넓힐 수 있는 기회다. 해외 단기 연수는 농업을 바라보는 관점을 바꿔놓았다. 지금도 다시 생각해보면 선진 농업 현장을 직접 보고 느낄 수 있도록 연수를 다녀온 것은 신의 한 수 같다. 책으로 배우는 지식도 분명 중요하지만, 직접 보고 겪은 경험만큼 깊이 남지는 않는다. 영농 또한 마찬가지이다. 스스로 부딪혀보고 시행착오를 겪어야 실력을 쌓아갈 수 있다. 한농대에서의 3년은 그 과정을 조금더 현명하게 헤쳐 나갈 수 있는 방법을 배우는 시간이었다.
무엇보다 큰 힘이 되어준 것은 교수님들의 지도였다. 전문적인 농업지식을 가지신 교수님들의 조언은 내가 겪을 수 있는 시행착오를 줄여주었고, 학교에서 배운 이론을 실제 농업 현장에 적용할 수 있도록 이끌어 주었다. 결국 3년이라는 시간은 단순한 배움의 기간이 아니라, 미래를 준비하는 시간이었다. 그 시간을 어떻게 채워나가느냐에 따라, 꿈을 시작할 수 있는 무대의 크기가 달라진다는 것을 몸소 느꼈다.
그리고 지금, 나는 또 다른 시작점에 서 있다. 올해 4월 14동의 하우스에 수박 모종을 정식했다. 기반을 마련하기 위해 받은 대출을 갚아야하고, 나의 삶에는 곧 새로운 생명이 찾아온다. 책임은 더욱 무거워졌지만, 이상하게도 두렵기보다 기대가 앞선다. 내가 선택한 길 위에서, 내가 만들어갈 앞으로의 시간이 기다려지기 때문이다.
나는 자신 있게 말할 수 있다. 한농대를 통해 나의 꿈은 비로소 시작됐다고. 그리고 그 시작은 지금도 계속되고 있다. 지금 이 순간에도 나는 내가 선택한 삶을 온전히 살아가고 있다.
한국농수산대학교 졸업생 오가영
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